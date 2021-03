Este 2 de febrero de 2021, luego de aprobarse el dictamen para despenalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semana de gestación, el Pleno del Congreso de Quintana Roo votó y determinó rechazar y desechar la iniciativa.

Así, el estado quintanarroense se quedó cerca de ser el tercero en México en despenalizar el aborto, pues la CDMX y Oaxaca son los únicos en la dicha postura legal.

Según la sesión número 6, primero se realizó la participación de las y los diputados, con el fin de exponer su postura en torno a la despenalización del aborto y después prosiguieron a la votación.

La iniciativa fue rechazada por 13 diputados y acepada por 7, posteriormente 8 aceptaron que el dictamen se regrese a comisiones para replantearse aunque 12 lo desecharon.

Es decir, que no solo no se aprobó la interrupción del embarazo, sino que el dictamen no podrá modificarse para una futura discusión, sino que tendrá que hacerse uno nuevo desde cero si se desea presentar la iniciativa.

Para llegar a este punto, feministas quintanarroenses tomaron el Congreso del Estado, llegaron a un acuerdo y se realizó una semana de foros para escuchar a la sociedad, se sometió a votación el dictamen y llegó al Pleno, sin embargo no avanzó en esta ocasión.

La diputada @dip_judith_rod toma la palabra. “El estado de Quintana Roo pudo sumarse a otros estados donde ya ocurre la vigencia de no condenar a las mujeres por decidir” — Gracia Alzaga #SeráLeyQRoo💚 (@graciaalzaga) March 3, 2021

