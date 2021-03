La empresa Volkswagen informó a través de su Twitter que el cambio de nombre a "Voltswagen" fue una broma relacionada a April Fool (celebración en Estados Unidos, donde se hacen bromas).

El cambio de nombre fue una estrategia de mercadotecnia, con el fin de llamar la atención y promocionar su nueva gama de vehículos eléctricos, ID.4.

Misma que resultó satisfactoria, ya que los grandes medios estadounidenses como CNN, NBC News y The Washington Post publicaron al respecto.

“ Lo que comenzó como un esfuerzo de April Fool hizo vibrar al mundo entero. Resulta que la gente siente tanta pasión por nuestra herencia como por nuestro futuro eléctrico. Entonces, ya sea Voltswagen o Volkswagen, la gente que habla de conducción eléctrica y nuestro ID.4 solo puede ser algo bueno.” , publicaron en su Twitter oficial.

What began as an April Fool’s effort got the whole world buzzing. Turns out people are as passionate about our heritage as they are about our electric future. So whether it’s Voltswagen or Volkswagen, people talking about electric driving and our ID.4 can only be a good thing. pic.twitter.com/Rzx8mJgxkT

— Volkswagen (@VW) March 31, 2021