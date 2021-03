Volkswagen anunció que cambiará su nombre de operaciones a Voltswagen, es decir que cambian la “k” por la “t” para hacer referencia a su nuevo enfoque en la producción de vehículos eléctricos.

La empresa automovilística alemana informó que darán primero este paso en Estados Unidos y que el logotipo será el mismo, pero con color azul oscuro para los automóviles de motor de combustión, mientras que será azul claro para los eléctricos.

We know, 66 is an unusual age to change your name, but we’ve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 - available today. #Voltswagen #ID4 pic.twitter.com/pKQKlZDCQ7

— Voltswagen (@VW) March 30, 2021