Cada vez hay una mayor cantidad de modelos de coches híbridos y eléctricos en el mercado mexicano, ofreciendo una alternativa para contaminar menos el medio ambiente al circular en automóvil, por ello te vamos a explicar las ventajas y desventajas que ofrece cada uno.

Comprar un coche eléctrico o híbrido le ofrece varios beneficios a su dueño, pues en México se exime del pago del Impuesto Sobre Autos Nuevos (ISAN), no pagan tenencia, no requieren verificación además de estar exentos del programa "Hoy no circula".

Y aunque los coches híbridos y eléctricos ofrecen beneficios al medio ambiente, funcionan de manera diferente y aquí te explicamos sus diferencias y ventajas de tener uno u otro.

¿Qué es un coche eléctrico?

Un coche eléctrico hace uso de un motor que se impulsa a través de energía eléctrica y no de combustible como los coches convencionales.

Estos vehículos requieren ser cargados con enchufes especiales a la electricidad y no requieren utilizar gasolina para circular. Su principal limitante es la falta de puestos para recargar la batería de tu coche y el tiempo que tarda en hacerlo.

El costo de cargar un coche en México en casa resulta hasta un 66% más barato que pagar gasolina para un coche con motor de combustión.

¿Qué es un coche híbrido?

Este tipo de coche usa un motor de combustión de gasolina, además de un motor eléctrico y una batería que almacena la energía que permite al coche circular.

Dependiendo de marca y modelo, el coche híbrido puede funcionar con el motor de combustión, con el eléctrico o con ambos a la vez, aunque independientemente del modo de funcionamiento, todos los vehículos híbridos tienen un rendimiento de combustible superior a los 20 kilómetros por litro.

Existen dos tipos de coches híbridos, los que necesitan conectarse a la luz para recargar la batería y los que, durante la circulación regeneran la energía con el sistema de frenado del coche.

¿Cómo decidir qué coche comprar?

El primer factor que obliga a decidir a los consumidores es el precio, pues el precio en México de uno de estos vehículos en promedio es de 1 millón 250 mil pesos, mientras que los híbridos rondan los 850 mil pesos.

Otro de los factores a tomar en cuenta es el uso del coche. Los coches eléctricos tiene un mejor rendimiento en cuanto a kilometraje recorrido en ciudad y los vehículos híbridos ofrecen un mejor rendimiento en carretera.

Los coches eléctricos tienen un costo de mantenimiento muy bajo, únicamente debe cambiarse la batería que alimenta al vehículo cada 8-10 años

Mientras que, los autos híbridos deben tener un mantenimiento más constante como cambio de aceite, bujías, anticongelante, entre otras cosas.

Finalmente, si estás considerando comprar un auto eléctrico, analiza si en la ciudad que vive existen suficientes puntos de carga públicos para no depender de volver a tu casa para cargar la batería de tu coche.

En Puebla, los vehículos híbridos y eléctricos están exentos del pago de tenencia y control vehicular al ser propulsados por una fuente de energía alternativa no contaminante.

