Leones krugeri: la subespecie que se reproduce en Africam

Entrevista: Lizeth Flores Jácome

Multimedia: Juan Carlos Sánchez

Asistencia: Pamela Camacho

El parque de conservación Africam Safari anunció el nacimiento de tres cachorros de león africano, de la subespecie krugeri.

La subespecie krugeri es una de las más raras en el mundo, explica Gregory Camacho, director de desarrollo en Africam, debido a que son de color blanco.

En entrevista con Poblanerías, Gregory Camacho platicó que los cachorros, aunque nacieron con un color café rojizo normal, tienen de manera natural, un gen blanco.

“ Estos leones, de manera natural, tienen un gen que es recesivo, un gen blanco. Muy rara vez, nace un león blanco. Hay gente que cría a los leones blancos y los reproduce a propósito, pero eso ya genera problemas de consanguinidad”.

Gregory Camacho dijo que el nacimiento de estas crías es relevante a nivel mundial pues se trata de una especie pura que podría ser reintroducida a su hábitat natural.

Mencionó que en 2020, en Africam tuvieron un nacimiento similar, con la característica de que ese león sí tiene el color blanco, característico de la subespecie.

“ El león blanco nació así hace un año. Los que nacieron hace tres meses tienen genes blancos, aunque su piel presenta una coloración normal; así, cuando se encuentren con otro león de la misma subespecie, probablemente tengan un león blanco”.

La amenaza

El director de desarrollo de Africam Safari señaló la importancia de mantener y preservar la especie, por eso, el parque poblano es parte de un programa de conservación llamado Species Survival Plan con el que se ayuda a animales amenazados como los leones africanos.

Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Oxford alerta sobre el rápido declive de leones africanos y señala que está en juego su presencia en el 95% de su hábitat original.

Para dar perspectiva sobre el problema, la organización sin fines de lucro Wildlife Conservation Network (WCN) señala que el número de leones se ha reducido a la mitad desde 1994, año de estreno de la película El Rey León, de Disney.





Las causas de la desaparición de felinos en África, publicadas en Proceedings of the Natural Academy of Sciences están relacionadas con: la pérdida de hábitat natural, la desaparición de sus presas, la cacería, la matanza indiscriminada en protección del ganado y la creciente demanda de huesos de león en la medicina tradicional asiática.

Conservación

La amenaza de desaparecer ha hecho que las acciones de preservación sean más necesarias que nunca. Bajo este escenario, Gregory Camacho destaca:

“ A nosotros nos confían estas especies y nosotros los reproducimos exitosamente y eventualmente vamos a intercambiarlos con algunos leones para mantener viable la población alrededor del mundo y que podamos ser esa Arca de Noé genética”.

Opinó que los parques de conservación sirven como una especie de Arca de Noé, donde se mantiene a poblaciones genéticamente viables para poderlas reintroducir a su ambiente natural, una vez que las condiciones se establecen y lo permiten.

Por ahora, Africam Safari tiene bajo su cuidado a alrededor de 25 adultos y 15 crías de leones; además de adaptar un espacio exclusivamente para las leonas y cachorros. Los machos son separados para evitar que agredan a los más pequeños.

“

En vida silvestre, los machos cuando llegan matan a las crías de otro macho para poder preñar a la hembra y proteger a su propia línea genética. Entonces, los separamos un poco para que puedan crecer y ser un poco más fuertes.

Sobre los krugeri

Gregory Camacho explicó que la subespecie krugeri no son leones albinos, como usualmente suele asociarse. Tampoco se trata de una mutación o ni ausencia de pigmento, sino de una coloración específica, que además cuenta con otro rasgo como el color azul en los ojos.

Dijo que este gen pálido puede ponerlos en desventaja debido a que el camuflaje en su hábitat es más difícil; incluso durante la noche, un león blanco refleja la luna y le impide ser efectivo en la cacería.

Señaló que, por desgracia, hay muchos mitos alrededor de los leones krugeri por ser misteriosos y únicos que muchos cazadores buscan como trofeo.

--

POB/LFJ