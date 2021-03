Las personas que viven en situación de calle se han visto afectadas por la falta de información y de apoyo en torno a la pandemia por COVID-19, debido a que no cuentan con el acceso a jabón, gel antibacterial y cubrebocas, ni siquiera agua, y en el caso particular de México no fueron incluidos en el esquema nacional de vacunación.

Por lo regular carecen de documentos de identidad, requisito indispensable para acceder a la vacuna y a otros programas del gobierno, "por lo tanto se vuelve difícil que ellos accedan a la vacuna", menciona Luis Enrique Hernández, director de El Caracol; una Organización de la Sociedad Civil (OSC) mexicana que contribuye a la visibilidad e inclusión social de las ‘poblaciones callejeras’, como les llaman.

Falta de documentación les impide el acceso a la vacuna

Luego que autoridades sanitarias dieron a conocer el esquema de vacunación mencionaron que había que hacer un registro en línea o esperar a funcionarios en zonas sin acceso a internet, tiempo después estados como Puebla informaron que también se podía acudir a puntos de entrega de turnos, pero en cualquiera de los tres casos se solicita documentación y datos personales.

Las personas en situación de calle se encuentran con el impedimento de acceder a la vacunación y ejercer tal derecho humano, porque no cuentan con un lugar fijo para vivir, no tienen documentos de identificación y tampoco cuentan con información sobre efectos secundarios o síntomas que puedan generar, algunos incluso no recuerdan su fecha de nacimiento u otros datos.

El pasado 23 de febrero de 2021, el doctor Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) mencionó que “es importante que las personas en situaciones de calle que también son candidatas se vacunen y si son adultos mayores podrán acudir a los sitios y se vacunarán sin problema”, sin embargo hay que contar con los requisitos ya mencionados, de lo contrario son rechazados en los puntos de vacunación.

En el resto del mundo, países como Rusia, con el apoyo de ONGs, o Italia, con la ayuda del vaticano, sí realizaron la vacunación a personas en situación de calle, pero en México no hay nada claro ante las dificultades que existen.

¿Cómo ayudar?

En El Caracol implementaron la campaña SOS en las calles, donde brigadas salen a las calles de la Ciudad de México a repartir kits con cubrebocas, gel antibacterial y toallitas desinfectantes, así como folletos de información. También apoyan a los adultos mayores con realizar el registro para recibir la vacuna, sin embargo, muchos no tienen la información requerida y resulta prácticamente imposible ayudarlos.

🆘 Seguiremos acompañando a las personas que viven en las calles, pero necesitamos de tu ayuda para que podamos hacerles llegar los kits de higiene. Sigamos sumando esfuerzos, unete donando cubrebocas, gel antibacterial o dandole RT esta publicación para que otros la puedan ver. pic.twitter.com/rAM8UVdf9g — El Caracol AC (@elcaracolac) February 2, 2021

Para apoyar a las personas en situación de calle se puede solicitar ayuda a las organizaciones especializadas en el tema, como:

Secretaría de Desarrollo Social (En Puebla: avenida 20 Ote. #2036, Xonaca)

Secretaría de Bienestar (En Puebla: avenida 41 Pte. #109, Gabriel Pastor 1ra Secc. Teléfono: 222 663 6451)

Sistema DIF (En Puebla: calle Cinco de Mayo #1606, Centro Histórico. Teléfono: 222 229 5200)

