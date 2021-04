El piloto mexicano de Red Bull ha dado vuelta al fatídico Gran Premio de Imola en el cual terminó fuera de la zona de puntos y ha puesto como objetivo ganar una buena cantidad de puntos

Este domingo, el Sergio 'Checo' Pérez tiene una nueva oportunidad de buscar su primer podio con la escudería Red Bull y acercarse a los primeros lugares en el campeonato de pilotos y poner mayor presión a Mercedes en el mundial de constructores.

Este jueves, durante la conferencia de prensa en Portimao, Sergio Pérez aseguró que se ha ido adaptando poco a poco a su nuevo monoplaza para llegar al rendimiento que se espera de él con este coche:

Asimismo, el piloto jalisciense aseguró que la mejora se ha dado en cada carrera, por lo que espera obtener un buen resultado este domingo:

La temporada pasada, Pérez clasificó a la carrera en quinta posición, aunque un choque en la primera vuelta con Max Verstappen lo hizo perder posiciones, aunque a pesar del contacto logró terminar en la séptima posición.

Este fin de semana vuelve la Fórmula 1 tras dos semanas sin carrera con la tercera ronda de la temporada 2021 en Portimao, Portugal, una carrera que promete muchas emociones y estos serán los horarios en tiempo del Centro de México del Gran Premio.

Todas las sesiones de entrenamiento, clasificación y la carrera se pueden ver en vivo en el canal Fox Action así como el servicio de streaming de F1 TV Pro.

Asimismo, las sesiones de práctica se transmitirán en diferido por Fox Sports 3, aunque la clasificación y carrera sí se transmitirán en vivo.

Ready for the third installment? The Bulls get back to work tomorrow 💪 #PortugueseGP 🇵🇹 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/mqWJFdVh7O

— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) April 29, 2021