La Fórmula 1 es la máxima categoría del automovilismo en la cual compiten 20 pilotos cada temporada y aunque no existe una reglamentación sobre el género de quien puede manejar un coche, los 20 pilotos de esta temporada, son hombres.

Desde el Gran Premio de Austria en 1976 ninguna mujer ha formado parte de la parrilla de inicio de una carrera cuando Lella Lombardi corrió con la escudería Brabham-Ford y finalizar en la duodécima posición.

En la última década, muchas mujeres han hecho apariciones con equipos de Fórmula 1 para realizar pruebas no oficiales, ser pilotas de desarrollo e inclusive participar en alguna sesión de entrenamientos libres.

María de Villota en Lotus y Marussia, Simona de Silvestro en Sauber, Susie Wolff fue pilota de desarrollo por tres años con Williams, Carmen Jordá en Lotus-Renault y la colombiana Tatiana Calderón con Sauber Alfa Romeo.

En sus 71 temporadas, únicamente dos pilotas han conducido un monoplaza en la carrera del domingo en un Gran Premio de Fórmula 1: Maria Teresa de Filippis y Lella Lombardi.

Maria Teresa fue la primera mujer en conducir un coche de Fórmula 1 durante el Gran Premio de Portugal en 1958 con la escudería Maserati, aunque tuvo que retirarse tras apenas 6 vueltas por un problema con el motor.

La carrera de Maria Teresa en la Fórmula 1 no terminaría ahí, pues competiría en un total de 5 Grandes Premios y 3 carreras, obteniendo su mejor resultado se daría en el Gran Premio de Bélgica en 1958 terminando en la décima posición.

Casi dos décadas después, Lella Lombardi participaría en tres temporadas consecutivas, corriendo en 17 Grandes Premios aunque solamente en 13 logró clasificarse a la carrera dominical.

Lombardi corrió para tres diferentes escuderías: March, Williams y Barbham. Se convirtió en la primera y única mujer en puntuar en una carrera de Fórmula 1, obteniendo 0.5 puntos por terminar en la sexta posición en el Gran Premio de España de 1975.

¿Por qué solo recibió 0.5 puntos? La carrera finalizó en la vuelta 29 por un accidente de Rolf Stommelen y al ser terminada con menos del 75% de vueltas, únicamente se otorgaron la mitad de puntos.

Otras tres pilotas han participado en un fin de semana de Gran Premio, aunque nunca lograron clasificarse para la carrera principal, ellas son la inglesa Divina Galica, la sudafricana Desiré Wilson y la italiana Giovanna Amati.

Desde 2019 se instauró la categoría W Series, en la cual 20 mujeres compiten durante la temporada para llevarse el título a final de temporada. La creación de esta división fue criticada desde su anuncio por dividir en diferentes categorías a mujeres y hombres.

En esta competición, todas las pilotas utilizan un coche con las mismas características de motor, diseño, aerodinámica y piezas. El coche es fabricado por Alfa Romeo, un equipo que participa en la Fórmula 1.

Sin embargo, la temporada 2020 no se llevó a cabo por la pandemia, pero en 2021 se reanudará la competición y tiene previsto un calendario de 8 carreras a lo largo de la temporada, dos más de las que se corrieron en la temporada inaugural en 2019.

Este aló, la primera carrera de la temporada se realizará el 26 de junio en Le Castellet, Francia y concluirá el sábado 30 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.

Jamie Chadwick, del Reino Unido es la actual campeona de la categoría, también participarán la neerlandesa Beitske Visser y la británica Alice Powell, quienes terminaron como segunda y tercer lugar en la temporada inaugural de la W Series.

Actualmente la Fórmula 1 tiene un programa llamado Girls on track, Rising Stars en el cual buscan detectar talento joven de pilotas para formar parte de la Academia de Pilotos de Ferrari (FDA) y competir en el Campeonato Italiano de Fórmula 4 certificado por FIA

Maya Weug, piloto holandesa española se convirtió en la primera mujer en formar parte de la Academia de Ferrari y participará durante 2021 con el equipo Iron Lynx.

Earlier in 2021, @insideFDA added @mayaweug to their roster 🤝

Now, the Italian outfit have committed to another two years of support for the @fia's Girls On Track - Rising Stars programme #F1 @fiawim https://t.co/XI5aRSQ9Li

— Formula 1 (@F1) March 24, 2021