De acuerdo con datos del Centro de quejas de crímenes por internet del FBI, el 'phishing' fue el delito digital más utilizado durante 2020 con más de 240 mil casos denunciados.

El phishing se puede traducir como estafador digital que busca obtener información personal, contraseñas, datos de tarjetas de crédito o de la seguridad social y números de cuentas bancarias de otros usuarios de la red.

De acuerdo con los datos del FBI, los cinco crímenes digitales que más veces sucedieron durante 2020 fueron el phishing, no entrega o no pago en compras entre dos ciudadanos, extorsión, exposición de datos personales, robo de identidad, spoofing, tergiversación y fraudes amorosos.

El reporte del FBI indica que entre más edad tienen las personas que han sido víctimas de algún delito digital, más dinero estaba involucrado en las operaciones.

Casi mil millones de dólares se llevaron los estafadores digitales en las cuales sus víctimas tenían 60 o más años, con una estafa en promedio de 9 mil 174 dólares, mientras que las estafas a menores de edad tienen un promedio de 3 mil 61 dólares involucrados.

De acuerdo con el reporte, México es el noveno país en el mundo con mayor cantidad de victimas por delitos digitales desde Estados Unidos con más de mil casos registrados por el FBI.

Los cinco países hacia los que más crímenes se han dirigido desde la Unión Americana son el Reino Unido, Canadá, India, Grecia y Australia.

En caso que necesites reportar algún delito digital en el cual sospeches que hay un involucrado de Estados Unidos, puedes hacer una denuncia formal FBI a través de este link.

Finalmente el reporte presenta que hubo un aumento del 69 por ciento de crímenes digitales con relación al 2019, vinculado con la pandemia y el aumento de compras hechas por internet.

As our reliance on the internet grows, our interactions with cybercrimes becomes more frequent.

According to a recent FBI report on internet crime, 241,342 Americans fell victim to phishing, vishing and smishing attacks last year.https://t.co/9XWeEHT5ad pic.twitter.com/kL7Aci4z2q

— Statista (@StatistaCharts) April 21, 2021