Un mensaje que promete la posibilidad de cambiar a rosa el color de tu Whatsapp, está circulando en la plataforma y en otras aplicaciones de mensajería instantánea, como Signal, Telegram, Viber, Skype e incluyendo Whatsapp Business.

El archivo invita a descargar para acceder a "Whatsapp Pink", que, en realidad es un virus troyano que envía respuestas automáticas a cualquier mensaje que recibas a través de estas aplicaciones.

La compañía Enjoy Safer Technology (ESET) alertó a los usuarios de Android, ya que, aseguran que es una actualización de un malware que ya existía.

Si bien solo envía respuestas automáticas, Lukas Stefanko, investigador de ESET, asegura que puede ser una "versión prueba" para que en el futuro se puedan crear versiones más peligrosas.

Fue alertado por primera vez, a través de Twitter, por un usuario de la India

Beware of @WhatsApp Pink!! A Virus is being spread in #WhatsApp groups with an APK download link. Don't click any link with the name of WhatsApp Pink. Complete access to your phone will be lost. Share with All..#InfoSec #Virus @IndianCERT @internetfreedom @jackerhack @sanjg2k1 pic.twitter.com/KbbtK536F2

— Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) April 17, 2021