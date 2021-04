Félix Salgado busca recuperar candidatura en manifestación ante el TEPJF

Sociedad civil se manifiesta afuera de las inmediaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en apoyo a Félix Salgado Macedonio, ex candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.

Salgado Macedonio y Mario Delgado, presidente de Morena, se encuentran en la manifestación, donde exigen que le devuelvan la candidatura.

Si no soy candidato en Guerrero, ellos van a caer. El INE no responde ya a los ciudadanos. No tienen autoridad moral”,