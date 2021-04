El diputado poblano Saúl Huerta, acusado por abuso sexual a menores de edad, reapareció en una entrevista con un medio nacional para acusar de “infamia” las acusaciones en su contra, mientras que Morena pidió en la Cámara de Diputados que se posponga su posible desafuero.

La postura del legislador, en Grupo Fórmula, fue defenderse ante los señalamientos que le han hecho, pues mencionó que es “una mentira y una calumnia que se genera desde la mafia del poder” para perjudicarlo.

“ Me sembraron, me crearon, me generaron toda esta circunstancia que me hace parecer como culpable”, dijo y agregó que luego dará más detalles.

Posponen trámite desafuero hasta septiembre

El 28 de abril por la noche, Morena presentó en la Cámara de Diputados la propuesta para llevar a cabo hasta el siguiente periodo ordinario el trámite del posible desafuero del diputado, por lo que permanecerá con fuero al menos hasta septiembre.

Lo anterior lo informó Claudia Pastor, diputada federal del PRI e integrante de la Sección Instructora.

“ La idea de que se suspenda el proceso es grave. La Sección Instructora debe dejar todos los asuntos ya con dictamen para que se traten en periodo extraordinario”, aseguró.

Víctima es ingresada a Hospital ante crisis

El doctor Juan Navarro, médico del joven de 15 años de edad que denunció a Saúl Huerta, aseguró que el menor de edad fue ingresado al Hospital Psiquiátrico Infantil doctor Juan Navarro, en la alcaldía de Tlalpan, luego de sufrir una crisis.

Al respecto, explicó que su familia ha recibido amenazas tras hacer la denuncia contra el diputado, lo que provocó su estado actual.

“ El diagnostico es crisis de angustia, depresión… ha sido aumentado un 80% hasta llegar a pensamientos pues que no deben ser de acuerdo a su edad. Porque piensa que su familia pueda estar en peligro, lo piensa como si fuera culpa de él”, expuso.

En tanto, la familia permanece con acciones legales, aunque acusó a la Fiscalía General de la Ciudad de México de no dar el seguimiento necesario, a lo que la dependencia respondió a través de Twitter.

La #FGJCDMX reitera su apoyo a la familia del menor de edad, víctima de violación, y hace un llamado a sus padres para mantener un acercamiento a fin de brindarle toda la protección y acompañamiento necesario @Foro_TV @MVSNoticias @MLopezSanMartin @arturosierracar — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 28, 2021

