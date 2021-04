Periodistas de todo el mundo, reaccionaron ante el fallecimiento de los reporteros españoles, David Beriain y Roberto Fraile, quienes fueron asesinados en Burkina Faso, un país en el occidente de África.

Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores de España, informó que Beriain y Fraile habían sido reportados como desaparecidos el lunes 26 de abril, junto a un miembro de las fuerzas de seguridad, luego de que su acompañamiento fuera atacado.

Los periodistas se encontraban en la carretera que une Fada N'Gouma y Pama, cerca del Parque Nacional Aril, pues estaban filmando un documental sobre la lucha del gobierno contra los cazadores furtivos.

La ministra, Arancha González aseguró que es una zona muy peligros, utilizada, habitualmente, por grupos terroristas y bandidos.

Burkina Faso ha sido uno de los países más afectados por la violencia yihadismo, en la región del Sahel. Yihadismo hace referencia a una ideología caracterizada por el frecuente y brutal uso del terrorismo. Sus seguidores hacen referencia a una yihad, que es una "guerra santa" en el nombre de Alá.

En esa región se encuentran países como Costa de Marfil y Malí; dichos países, incluyendo Burkina Faso sufren una situación de inseguridad, pues, este último ha sido víctima de muchos ataques por estos problemas, que involucran problemas con los gobiernos.

We have learned from official sources in #burkinaFaso that three journalists (including two Spanish reporters) who were investigating poaching were killed in an attack in the east of the country yesterday. This tragedy confirms the great dangers reporters face in the Sahel region

— Christophe Deloire (@cdeloire) April 27, 2021