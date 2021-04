La reforma sanitaria en materia de aborto y anticoncepción se iba a discutir en sesión de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Salud en la Cámara de Diputados, sin embargo, siete legisladores no se presentaron ante la negativa de sesionar en ese sentido.

De acuerdo a la diputada Wendy Briceño, presidente de la Comisión de Igualdad de Género, los diputados se ausentaron con el fin de no cumplir con el quorum y por ende no sesionar a favor de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el país.

“ Vemos frenado, por un tema de falta de quorum, la discusión, si quiera la discusión, nosotras llamamos a que se discuta, a que no se regateen más los derechos. El dictamen sigue vigente, la discusión no acaba aquí y si no se lleva a cabo en este momento esta sesión, esta sesión se va a llevar a cabo después, porque es la demanda de muchas mujeres mexicanas, de muchas jóvenes mexicanas”, dijo.

Por otra parte, la diputada Miroslava Sánchez, presidente de la Comisión de Salud, aseveró que esperaron durante 30 minutos y los y las diputadas permanecieron ausentes y con negativa de presentarse, por lo que tuvieron que levantar el acta de la sesión.

El pre dictamen

La diputada Wendy Briceño, suscrita por 140 legisladores de diferentes grupos parlamentarios, impulsó la iniciativa que reforma la Ley General de Salud, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El pre dictamen que se iba a discutir, con el fin de elaborar el dictamen final para que avanzara a la siguiente parte, incluye estos puntos clave:

La interrupción del embarazo será considerada como un servicio básico de salud.

Entre la Ley General de Salud, la Ley General de Víctimas y la NOM-046, garantizarán que los servicios del ILE para las víctimas de violencia sexual sean considerados como servicios de atención médica de urgencia.

Obligará a prestar el servicio de aborto en un plazo máximo de cinco días, pero cuando el embarazo suponga riesgo para la vida de las mujeres o en el caso de víctimas de violencia sexual se deberá de presentar de manera inmediata.

Indica que deberá ser imparcial, científica, clara y suficiente, toda la información que se brinde a las mujeres que solicitan la interrupción del embarazo.

Ampliará los servicios de planificación familiar, para incluir explícitamente la anticoncepción con el fin de prevenir los embarazos no deseados y los no planeados.

Establece como delito la aplicación de métodos anticonceptivos sin consentimiento.

La diputada reiteró que el pre dictamen se enfoca en hacer valer los derechos de las mujeres.

“ Es un pre dictamen que garantiza a las mujeres la ampliación de sus derechos, garantiza incluso temas que ya existen como la NOM-046, para la interrupción legal del embarazo en diversos casos, garantiza y amplia los temas de la anticoncepción”, puntualizó.

¿Qué sigue?

Luego de dar por terminada la sesión de este 22 de abril, la diputada Wendy Briceño encabezó una conferencia de prensa donde comentó que en redes sociales e incluso en su teléfono personal ha recibido ataques por la reforma de ley que impulsa, por parte de personas que están en contra.

En ese sentido, individuos han amenazado a los legisladores para no sesionar, así como para no presentarse.

“ Es lamentable no solo el que no se hayan discutido, sino que haya una fracción que se rehusé a que sus representantes populares lo discutan, porque estamos hablando de discusiones que son necesarias, tenemos que discutir y garantizar la salud sexual integral, la educación sexual integral y la interrupción del embarazo”, mencionó.

Asimismo, aseveró que, aunque se haya dado por concluida la sesión, la discusión seguirá vigente para otra ocasión, aunque no dio una fecha determinada.

Posteriormente, la diputada Miroslava Sánchez dijo que permanecerán trabajando a favor se la salud, realizando acciones para evitar que niñas y mujeres mueran en procedimientos clandestinos, así como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos a quienes se les dificulta obtenerlos.

__

POB/KPM