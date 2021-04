Derek Chauvin de 45 años, fue declarado culpable por la muerte de George Floyd por una detención el 25 de mayo de 2020 en Minneapolis, Estados Unidos.

Luego de tres semanas que comenzó el juicio en contra de Chauvin y 45 testigos, el jurado —formado por siete mujeres y cinco hombres— decidió por unanimidad la culpabilidad del ex policía.

La sentencia será dada a conocer dentro de ocho semanas, según el medio CNN, y estará en manos del juez Peter Cahill.

Tras la decisión, así celebró la familia y el equipo legal de Floyd.

“YES!”: George Floyd's family and legal team react to the jury's conviction of Derek Chauvin on all three counts https://t.co/b0zvkxLzZa pic.twitter.com/PFHOUPnNRv

— CBS News (@CBSNews) April 21, 2021