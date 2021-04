La Ley Olimpia fue aprobada a nivel federal, producto del impulso de la poblana Olimpia Coral Melo junto a colectivas feministas en México, para castigar hasta con 6 años de prisión a quién ejerza violencia digital, como lo es el compartir material intimo sin consentimiento de la persona.

Por la libertad de la esclavitud que nos hicieron pasar al culpar a nuestros cuerpos y no a los agresores.

¡Justicia para todas!

Esto no acaba hasta que que no haya #NiUnaMás

Lo decía Yolitzin, de feminismo ya no hay camino de regreso.... pic.twitter.com/EX48drUrKG

