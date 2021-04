Este lunes 5 de abril de 2021, inició en Puebla el parlamento abierto “Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Aborto Legal”, como parte de acuerdos entre el Congreso del Estado y colectivos feministas.

A través de los canales del Congreso local, se realizó la transmisión del primer eje: la importancia de los derechos sexuales y reproductivos y su importancia como derechos humanos.

Este es solo el inicio de uno de cinco puntos que se expondrán entre el 5 y 27 de abril de 2021, pese a que feministas exponen que el acuerdo, tras la toma del congreso, fue legislar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) antes del 15 de abril del mismo año.

Calendario del parlamento abierto

El calendario es:

1 Derechos sexuales y reproductivos: su importancia como derechos humanos

Fecha y hora: 5 y 6 de abril a las 10:00 a.m.

2Derechos sexuales y reproductivos: en la familia y la niñez

Fecha y hora: 8 y 9 de abril a las 10:00 a.m.

3Criminalización de las mujeres: una aproximación desde la igualdad de género

Fecha y hora: 12 y 13 de abril a las 10:00 a.m.

4Aborto: una aproximación desde el ámbito de la salud

Fecha y hora: 15, 16, 19 y 20 de abril a las 10:00 a.m.

5Interrupción legal del embarazo: una aproximación jurídica

Fecha y hora: 22, 23, 26 y 27 de abril a las 10:00 a.m.

Derechos sexuales y reproductivos: su importancia como derechos humanos

Durante el primer día, la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, fue la encargada de moderar la sesión donde participaron diversas personas, como académicos y colectivos, pero solo tres expusieron temas.

Comenzó Olga Mariana Igartua Pérez Allende, directora de la asociación Nacer es mi Derecho, quien expuso las secuelas de interrumpir el embarazo. Además, mencionó que en mil 439 ocasiones se han realizado abortos a poblanas en la Ciudad de México desde 2007.

“Los derechos sexuales no existen, los derechos humanos no se inventan, el derecho a la vida es el primer derecho y el más importante. Pedimos a los diputados y a todas las autoridades nacionales que se respete el derecho a la vida”, puntualizó.

Por otra parte, el doctor Juan José Blázquez Ortega expuso que “hay necesidades mucho más urgentes y más fundamentales” y que el aborto “no es un derecho justificado”.

Mientras que Samantha Páez Guzmán, de la Campaña Por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, comentó su experiencia al asistir a la Ciudad de México a efectuarse el procedimiento para interrumpir el embarazo.

“ Cuando yo me enteré que estaba embarazada a finales de enero de 2020, parecía ser el momento indicado para gestar, estaba y estoy en un trabajo donde recibo un salario digno, tengo seguridad social, mi pareja también tiene un trabajo más o menos estable, la casa que habito es mía. Mi madre, mi padre y mis hermanos desean y añoran ese momento. Mi pareja y yo pasábamos por una crisis. Aun así aborté, no por la crisis, sino porque yo no quería ni quiero ser madre, no necesito eso en mi vida” , comentó.

La discusión continuará este 5 de abril de 2021.

La transmisión

