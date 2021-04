El Parlamento Abierto sobre la interrupción legal del aborto ha pasado los 15 días de discusión y exposición de diferentes puntos de vista en búsqueda de elaborar una iniciativa de ley que recupere las diferentes opiniones en la sociedad poblana.

A falta de 4 días de mesas de trabajo, miembros de diferentes organizaciones, académicos, especialistas, religiosos y ciudadanos han expuesto su punto de vista y experiencias ante los diputados quienes deberán tomar en cuenta las inquietudes de la ciudadanía.

En noviembre de 2020, diferentes colectivos de feministas tomaron las instalaciones del Congreso del Estado de Puebla como medida para presionar legislación sobre temas que no se habían discutido a fondo.

Tras la toma del Congreso, los colectivos firmaron un acuerdo con los diputados para legislar en materia de identidad de género y sobre la interrupción legal del embarazo con fecha límite abril de 2021.

La Ley Agnes fue aprobada el pasado 25 de febrero aunque tardó más de un mes en ser publicada en el Periódico Oficial del Estado, mientras que la discusión y legislación sobre la interrupción legal del embarazo fue aplazada y no se espera su conclusión antes que finalice el mes.

Hasta el 20 de abril, en el parlamento abierto se han discutido 4 de los 5 ejes trazados en un inicio, y una vez que se concluyan las mesas de trabajo, comenzará el trabajo legislativo de los diputados locales para trazar una Ley y posteriormente votarla.

¿Qué se ha dicho en el parlamento?

La primera mesa de trabajo trató la importancia de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y tras dos sesiones de trabajo destacaron las siguientes opiniones:

El doctor Juan José Blázquez Ortega se declaró en contra del aborto pues "no es un derecho justificado y hay necesidades mucho más urgentes y más fundamentales".

Mientras tanto, Patricia López Romero, miembro de Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, expuso que existen múltiples prejuicios basados en posturas religiosas, morales, políticas y sexistas, lo que afecta a las personas que cuentan sus historias y experiencias de aborto; que ocurre, aunque esté penalizado.

En cuanto a los Derechos sexuales y reproductivos en la familia y la niñez, Eros Altamirano, psicoanalista del Canal Freudiano Visión aseguró que es necesario despenalizar el aborto y que este acto no generará un incremento en la práctica del mismo:

"La gente no se casa ni se separa porque la ley lo permita, tampoco va a abortar porque se despenalice, pero seguramente cambien los hechos frente a su práctica clandestina”

El tercer tema tratado durante el parlamento fue la criminalización que sufren las mujeres en caso de abortar por parte de sus parejas, la sociedad e inclusive las instituciones.

Nohemí González, ciudadana enfatizó que la criminalización de las mujeres por abortar, las orilla a tomar decisiones de las cuales no están convencidas:

"Mientras se perpetúe la criminalización, seguiremos conociendo historias de opresión que impactan a quienes cursan embarazos no deseados y deben elegir entre poner en riesgo su salud o su libertad… modificar su proyecto de vida continuando un embarazo no deseado o sufriendo cualquier tipo de violencia, incluyendo la institucional”.

Finalmente, en la última mesa de trabajo se discutió la aproximación desde el ámbito de la salud en los abortos.

Rosa María Villegas, quien forma parte de la organización Voces por la Vida, expuso que el aborto no ayudará a la mujer ni a su salud asegurando que hay consecuencias físicas y psicológicas: "El aborto le provoca muchos traumas a la mujer, no importa su religión, no importa si es atea o si es religiosa, a todas les puede afectar por igual”.

El doctor Alfonso Carrera Riva Palacio, ginecólogo y director de la asociación Marie Stopes México dijo que para realizarse correctamente un aborto deben garantizarse ciertas medidas de seguridad médica:

" El aborto es un procedimiento seguro, siempre y cuando sea realizado por personal de salud debidamente entrenado, siguiendo los protocolos de la OMS, con los insumos de la OMS”.

Durante la última mesa de trabajo se discutirá la: Interrupción legal del embarazo: una aproximación jurídica la cual comenzará el próximo jueves 22 de abril, además de realizar las demás sesiones 23, 26 y 27 de abril a las 10 de la mañana.

Posteriormente, en comisiones los legisladores realizarán una propuesta de Ley, la cual se discutirá en el pleno y pasará a votación.

___

POB/RPC