A quienes piden a las madres dar en adopción en lugar de abortar, el ciudadano poblano Miguel Ángel Cervantes García comentó que pocas son las adopciones que se hacen en México, ya sea porque las personas no quieren hacerlo o porque es un trámite “complicado”.

“ Me podrían decir que lo podría tener y darlo en adopción, pero en realidad la adopción en México es uno de los problemas principales por los cuales la gente no quiere tener hijos o no quiere adoptarlos, porque los procesos son muy tardados…podemos analizar las cifras de los niños adoptados cada año y es una inmensa cantidad de niños que siguen en orfanatos”, dijo en el Parlamento Abierto ‘Interrupción Legal del Embarazo: Una Aproximación Jurídica’.

Agregó que los niños en orfanatos crecen sin tener un figura materna y paterna, y sin conocer el cariño de los padres, por lo que opina que se debe despenalizar el aborto.

“ Muchas personas dicen ‘yo no voy a abortar’, pues no te van a obligar, simplemente están pidiendo que sea algo legal, porque tenemos que analizar más a fondo cómo estamos viviendo en realidad” , refirió.

Asimismo, participaron otras nueve personas, moderadas por la Diputada María del Carmen Cabrera en tres rondas.

Primera ronda

Lizeth Mejorada hizo un llamado al Estado laico y recordó a los legisladores que se debe separar la religión de las políticas públicas.

“ Deben de emitir una votación basada en buscar el bien común, desistir en todas las influencias basadas en cualquier religión y defender la constitucionalidad del estado laico” , dijo.

Sandra Patricia Soto Romero, aseguró que no importa la etapa de desarrollo ni la forma de desarrollo de un embrión, pues “tiene derecho a vivir” ya que lo califica como lo prioritario.

Nadia Alicia Tejeda Vázquez y Miguel Ángel Cervantes García expusieron en conjunto, pidieron la despenalización del aborto sin distinción de origen, condición, ni estatus, protegiendo la privacidad de la persona que haya solicitado el servicio y respetando su decisión.

Segunda ronda

Javier Castillo Alvarado aseguró que el tema de aborto ha sido un problema a lo largo de los años, pero que no le parece correcto que solo sea una decisión de las mujeres, debido a que “los hombres también están involucrados”.

Alehí Balderas mencionó que es importante ver las experiencias de otros países que han despenalizado el aborto, así como la Ciudad de México y Oaxaca.

“ Creo que se ha hablado mucho de un panorama muy siniestro, en el que en cuanto se despenaliza el aborto las mujeres vamos a ir a agendar mensualmente nuestros abortos, es una cosa absurda y si vemos a la Ciudad de México y Oaxaca esto no ocurre ni va a ocurrir ”, explicó.

Alejandro Atonal Soto se enfocó en hablar sobre que la ley protege la vida desde la concepción, por lo que pide que permanezca penalizado el aborto.

Tercera ronda

Karla Flores Lozano explicó que se han abierto 43 carpetas de investigación por el delito de aborto en el estado, y agregó que “el primer caso para la igualdad de género es que las mujeres tengan control sobre su capacidad reproductiva”.

José Manuel Madrazo de la Torre aseguró que las necesidades de los jóvenes en Puebla no están en el aborto, sino que “hay que preocuparse por otros aspectos”.

Raymundo Pastrana defendió la ideología que la vida es un derecho desde el momento de la concepción.

Calendario del parlamento abierto

El calendario es:

1Derechos sexuales y reproductivos: su importancia como derechos humanos

Fecha y hora: 5 y 6 de abril a las 10:00 a.m.

2Derechos sexuales y reproductivos: en la familia y la niñez

Fecha y hora: 8 y 9 de abril a las 10:00 a.m.

3Criminalización de las mujeres: una aproximación desde la igualdad de género

Fecha y hora: 12 y 13 de abril a las 10:00 a.m.

4Aborto: una aproximación desde el ámbito de la salud

Fecha y hora: 15, 16, 19 y 20 de abril a las 10:00 a.m.

5Interrupción legal del embarazo: una aproximación jurídica

Fecha y hora: 22, 23, 26 y 27 de abril a las 10:00 a.m.

