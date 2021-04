Este 6 de abril se efectuó el segundo día del Parlamento Abierto Sobre Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Aborto Legal, donde 13 participantes, de diversos ámbitos, expusieron sobre el eje temático de la importancia de los derechos sexuales y reproductivos.

La transmisión se realizó a través de los canales del Congreso del Estado de Puebla, desde las 10:00 a.m. y se dividió en tres rondas.

Te puede interesar: Inicia parlamento abierto sobre derechos y aborto legal en Puebla

Primera ronda

Empezó Cinthya Ramírez Rodríguez, de REDefine Puebla, quien habló sobre los derechos sexuales y reproductivos en las juventudes. Mencionó también que es necesario tener acceso a métodos anticonceptivos, pues en ocasiones no es posible por diversos motivos.

“ Vemos que hay muchísimas iniciativas que se están moviendo a lo largo y ancho del país, como el pin parental que busca frenar el tema de la educación sexual; si de por si en México hay un rezago en el tema de educación sexual, esto sería un agravio contra los derechos de los jóvenes, niños y adolescentes”, mencionó.

Mientras que Pablo Muñoz Iturrieta, del Frente Nacional por la Familia Puebla, comentó que “un derecho que nunca es aislado, y que depende de otro como en el caso de la procreación, jamás puede ser declarado como un derecho humano y restricto y absoluto”, pues refiere que si ese fuera el caso se podría declarar como derecho la pedofilia.

Posteriormente, Jorge Luis Navarro, maestro en la UPAEP, expuso sobre la equidad de género y corresponsabilidades. Aseguró que los derechos sexuales y reproductivos son para todas las personas.

“ La procreación y crianza aplica también para los hombres, padres, empresas y al estado…Si se deja de reconocer lo que corresponde en el ejercicio de la procreación al varón y se deja a la mujer sola, cae el peso completo de las responsabilidades de la crianza y cuidado de los hijos. Una cultura machista invisibiliza, excluye y releva al varón de dicha responsabilidad”, expuso.

Segunda ronda

Mani Rodríguez Heredia aseguró que la denegación a las mujeres respecto a abortos, implica discriminación y un obstáculo para que reciban una adecuada atención médica, por lo que se violentan sus derechos humanos.

Por otra parte, María Dolores Arias Soberón, de Nacer es mi Derecho, expuso que el aborto no es una solución a los problemas de pareja y económicos, abandono, falta de apoyo familiar, miedo y otras circunstancias; sino que es mejor tenerlos y darlos en adopción.

Amparo Medina, del Frente Nacional por la Familia Puebla, aseguró puntualmente que “los adolescentes no necesitan condón, necesitan educación”.

Tercera ronda

Adán Cuamatzi, de No Dejarse es Incluirse, aseguró que legislar a favor de las mujeres es un reto, pero que debe superarse como un acto de justicia histórica a favor de un movimiento que ha luchado ampliamente desde hace años.

“ Desde la sociedad civil, de las disidencias sexogenéricas en Puebla, abrazamos las luchas colectivas de los feminismos y transfeminismos que han puesto el día de hoy un ejemplo de por qué es importante legislar sobre la interrupción legal del embarazo y las compañeras han puesto en la mesa la posibilidad de tener ese diálogo” , dijo.

En tanto, Frida Espinosa, de la Asociación Juventud y Vida Puebla, mencionó que lo primero que se debe reconocer al momento de la gestación es el derecho a la vida y por lo tanto que no se debería interrumpir el embarazo, o “terminar” pues asegura que es término es el correcto.

Patricia López Romero, de Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, reiteró que existen múltiples prejuicios basados en posturas religiosas, morales, políticas y sexistas, lo que afecta a las personas que cuentan sus historias y experiencias de aborto; que ocurre, aunque esté penalizado.

Cuarta ronda

Gabriela Lechuga, de Cedefam, expuso sobre los derechos que deben respetarse en las mujeres, pero desde la gestación, pues coincide en que el primer derecho es a la vida y de allí parten los demás.

Mely Arellano, de Lado B, compartió su experiencia con dos embarazos que no pudo completar y las pocas posibilidades de ejercer su derecho a salud, pues necesitaba un legrado, pero en Puebla no es posible; además se encontró con que, aun cuando se trata de abortos espontáneos, se criminaliza a las mujeres.

“ Tal vez, lo pienso ahora, debí acudir a un hospital público y exigir mi derecho a la salud, pero en ese momento no tenía ni ganas ni ánimo de emprender una batalla que podía perder. ¿Cómo demostrar que lo que quería era terminar con un aborto espontáneo, sin el riesgo de ser criminalizada? ”, mencionó.

Finalmente, Aidé García Hernández y Fray Julián Cruzalta Aguirre, de Católicas por el Derecho a Decidir México, expusieron en conjunto argumentos éticos y laícos para la despenalización del aborto.

Aidé García aseveró que la laicidad tiene tres principios básicos, base del ejercicio pleno de los derechos humanos, que son:

Proteger la libertad de conciencia Garantizar la autonomía de lo político frente a lo religioso Procurar la igualdad de todas las personas ante la ley y la no discriminación

“ Se debe promover una cultura de respeto y tolerancia, impidiendo campañas que desinformen con argumentos pseudo científicos, como se han vertido aquí, por quienes defienden la vida desde la concepción, que vulnera los derechos de la sociedad, evitando la intervención de las iglesias y grupos religiosos en espacios públicos y estatales” , agregó.

Y Julián Cruzalta comentó que es importante que los diputados impulsen una ética de la función pública, que separe las políticas públicas de la religión.

“ Despenalizar el aborto no implica obligar a nadie a abortar, y penalizarlo sí obliga, en este aspecto. Por lo tanto, de corazón yo les pido que, con todo el respeto a sus creencias, las ciudadanas poblanas no son sus hijas, ni son menores de edad, trátenlas como ciudadanas, denles la libertad. Si una mujer, aunque esté despenalizado el aborto en Puebla, cree que no debe abortar por asunto religioso, es muy respetable”, dijo.

Calendario del parlamento abierto

El calendario es:

1 Derechos sexuales y reproductivos: su importancia como derechos humanos

Fecha y hora: 5 y 6 de abril a las 10:00 a.m.

2Derechos sexuales y reproductivos: en la familia y la niñez

Fecha y hora: 8 y 9 de abril a las 10:00 a.m.

3Criminalización de las mujeres: una aproximación desde la igualdad de género

Fecha y hora: 12 y 13 de abril a las 10:00 a.m.

4Aborto: una aproximación desde el ámbito de la salud

Fecha y hora: 15, 16, 19 y 20 de abril a las 10:00 a.m.

5Interrupción legal del embarazo: una aproximación jurídica

Fecha y hora: 22, 23, 26 y 27 de abril a las 10:00 a.m.

La transmisión

__

POB/KPM