La candidata a diputada federal Nayeli Salvatori Bojalil aseguró que al convertirse en legisladora federal por primera vez, a finales de agosto de 2018, notó la presencia de escorts en la Cámara de Diputados, así como de una “madrota” que gestionaba una red de prostitución dentro de San Lázaro.

Después dijo que esta supuesta red había sido desmontada por Morena, una vez que se convirtió en la fuerza mayoritaria del Congreso, mediante el despido de las escorts.

Nayeli Salvatori no puede probar su propia declaración y, además, no hay pruebas que acrediten la contratación de escorts en la Cámara de Diputados; de lo único que existe registro es de la contratación de edecanes, y no es lo mismo una escort que una edecán.

Una escort es una mujer contratada para dar compañía a alguien en eventos sociales, y puede asociarse —o no— con el trabajo sexual. Una edecán es alguien que trabaja como asistente o da apoyo logístico en eventos.

Además, Morena no desmontó una red que no existía, ni despidió a las mujeres que se desempeñaban como edecanes; sólo las reubicó en otras áreas de la Cámara de Diputados, de acuerdo con una revisión hecha a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).40

Pero vayamos por partes. Todo comenzó enuna transmisión en vivo de más de 16 minutos que Nayeli Salvatori realizó desde su página de Facebook mientras conducía su vehículo.

Al principio de la transmisión, la candidata a diputada federal aseguró que un amigo suyo le comentó que las escorts se encontraban en la nómina del Congreso, que eran “las que dan botanitas a los diputados” en las sesiones plenarias.

Dijo también que:

“ Si el diputado la quiere, hay una madrota aquí en la Cámara que tiene una oficina y le paga 5 mil pesos y te la pone, más lo que tú le pagues a la escort”.

Esto es significativo porque, al final de la transmisión, la candidata modificó su versión:

“ Y lo sé de alguien que trabajó como escort, que yo no la puedo quemar pero trabajó como escort con muchos diputados —hasta terminó casándose con uno, por cierto—. Y ella me lo dijo. ¡Fíjense! Con el dinero de los mexicanos”.

Entonces ya no es un amigo quien le cuenta el modus operandi de la red de prostitución; ahora es una de las mujeres que trabajó dentro de la red quien le revela los secretos ocultos de San Lázaro.

En la misma transmisión, Salvatori aseguró que la prostitución se ejercía dentro de las oficinas asignadas a los diputados federales. “O sea, el PRI y el PAN con tus impuestos tenían escorts (…) se acostaban y tenían relaciones sexuales en la Cámara de Diputados”, etcétera.

La Cámara de Diputados no tiene registro alguno de la contratación de escorts, sino más bien de edecanes.