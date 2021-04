El Presidente de este país, Joe Biden declaró en un centro de vacunación ubicado en Alexandria, Virginia que todos los adultos de Estados Unidos podrían recibir al menos la primera dosis antes que termine abril.

El promedio de personas que están siendo vacunadas en el país norteamericano es de 3.1 millones diariamente.

En Estados Unidos se pueden vacunar todas las personas mayores de edad, sin necesidad de ser ciudadano estadounidense y en algunos estados inclusive pueden vacunarse personas de 16 y 17 años.

A pesar que el uso está permitido en todos los adultos, algunos estados han definido prioridades de vacunación enfocándose en personas mayores de 50 años.

Existen diferentes centros de aplicación de vacunas, los operados por el Gobierno son los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, además se puede recibir la vacunación en farmacias de tiendas de conveniencia como Ralphs, CVS, Walmart, Walgreens entre otras.

La vacuna contra la COVID en Estados Unidos está siendo aplicada gratuitamente. Aunque, en caso de acudir a alguna farmacia a recibir la vacuna, deberá cubrirse un pago por aplicación de vacuna.

Aunque se ha cuestionado el turismo médico para obtener la vacuna en Estados Unidos, viajar para vacunarse en el país norteamericano no ha sido tipificado como un delito por las autoridades correspondiente.

Cada estado tiene diferentes protocolos, requisitos y prioridades para vacunar en sus territorios, la mayoría exige ser un ciudadano residente del estado en el cual se va a vacunar o ser trabajador en dicho territorio.

Para acceder a la vacunación únicamente se necesita agendar una cita y presentar tu pasaporte el día de tu vacunación.

20 estados de la Unión Americana no requieren un documento que valide la residencia o que se trabaja en el estado, por lo que aplican dosis de vacunas a todas las personas que acudan a un centro de vacunación. Los siguientes estados no requieren residencia en Estados Unidos:

Para generar una cita de vacunación en farmacias de Estados Unidos se necesita realizar un registro a través de internet o acudir sin cita a un centro de vacunación en coche dentro de los centros de vacunación masiva.

All people 16+ can now receive a COVID-19 vaccine in Texas.

There are multiple tools to help you find a vaccine. DSHS encourages people to use a tool that works best for them.

Vaccine locator tools: https://t.co/1jgbf9ROKw #HealthyTexas #COVID19TX pic.twitter.com/7PN6QHI9g8

— Texas DSHS (@TexasDSHS) March 29, 2021