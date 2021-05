Esta verificación fue realizada por Serendipia

Mario Riestra Piña, candidato a diputado federal por el Distrito 12 de Puebla, publicó en Twitter que las cifras de fallecidos por el COVID-19 reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y por la Secretaría de Salud (SSa) no cuadran y que “hay más del doble de fallecidos. Pero según el gobierno, no ocultó cifras de muertes”. Este tuit contiene información falsa.

Según los datos publicados por el INEGI y la propia Secretaría de Salud, las cifras de fallecidos por el #CODVID19 no cuadran. Hay más del doble de fallecidos. Pero según el gobierno, no ocultó cifras de muertes. #NosUnimosONosHundimos pic.twitter.com/GZb2o9EC6A — Mario Riestra Piña (@marioriestra) May 13, 2021

Mario Riestra Piña dice la verdad cuando afirma que las cifras no cuadran. El INEGI sí reportó más defunciones causadas por la COVID-19 de enero a agosto de 2020 que la SSa. Pero es falso que las cifras publicadas por el Inegi sean “más del doble” de las reportadas por la SSa. Además, Riestra omite el fundamento metodológico por el que existe esta diferencia.

El 27 de enero de 2021, el Inegi publicó las cifras sobre defunciones registradas de enero a agosto de 2020. Estos datos muestran que la enfermedad COVID-19 causó la muerte de 71 mil 419 hombres y 37 mil 111 mujeres: 108 mil 658 fallecimientos en total.

La Secretaría de Salud reportó 65 mil 241 defunciones confirmadas por esta enfermedad en su conferencia del 1 de septiembre de 2020, que integra datos con corte a las 9 horas de ese día. Es decir, ese reporte debe contener los datos hasta el 31 de agosto.

Las muertes reportadas por el INEGI no son más del doble de las de SSa, ni siquiera son el doble. El primero registra 108 mil 658 fallecidos mientras que la otra confirma 65 mil 241 defunciones por la COVID-19. Es decir, la cifra del Inegi es 1.66 veces la reportada por la SSa.

El 27 de enero de 2021 –el mismo día que fueron publicados los datos del Inegi– el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó en conferencia de prensa que la diferencia se debe a que las estadísticas de la vigilancia epidemiológica son para brindar información en tiempo real y son estadísticas incompletas porque no toman en cuenta ni los certificados de defunción ni las actas de defunción, mientras que el Inegi sí lo hace.

“ Esto es muy importante para que no se confunda que existen dos tipos de datos o dos elementos que una autoridad comunica y la otra la comunica distinto, estamos hablando de dos situaciones”, dijo López-Gatell.

¿Por qué las cifras no coinciden?

Las cifras de muertes causadas por COVID-19 no coinciden porque cada una se obtiene mediante metodologías distintas.

La Secretaría de Salud registra sus datos mediante el modelo de vigilancia centinela, el cual consiste en recopilar datos epidemiológicos de manera sistemática y rutinaria en un número limitado de puntos (hospitales) que representa a la población general.

Por su parte, el INEGI incluye tanto las muertes por COVID-19 confirmado como los casos en los que se sospecha que la persona padecía esta enfermedad.

Además, sus fuentes de información son certificados de defunción, actas de defunción y cuadernos estadísticos de mortalidad de las Agencias del Ministerio Público.

De hecho, el Inegi reconoce en su informe que sus cifras serán confirmadas “por la Secretaría de Salud, durante el proceso de confronta previo a generar las cifras definitivas en octubre de 2021”.

Entonces, ¿el gobierno de México ocultó muertes por COVID-19?

El tuit de Riestra afirma que “según el gobierno, no ocultó cifras de muertes”. El titular que aparece en la imagen hace referencia a un evento que ocurrió 10 meses antes de la publicación del Inegi, cuando el diario The New York Times publicó una investigación según la cual las muertes por COVID-19 de la Ciudad de México eran “más de tres veces” las reportadas por el gobierno.

En respuesta al diario, Hugo López-Gatell publicó un video en Twitter en el que explica que no todas las personas que fallecen por COVID-19 son confirmadas como positivas a COVID-19 a la hora de su muerte, por lo que la cifra diaria de fallecidos cambia cuando se confirma que la causa de muerte fue la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2.

La SSa y el INEGI sí reportan datos diferentes: la primera dice que de enero a agosto de 2020 hubo 65 mil 241 defunciones mientras que el segundo afirma que fueron 108 mil 658.

Pero esto no quiere decir que el gobierno federal, por medio de la SSa, mienta sobre el número de muertes por esta enfermedad u oculte la cifra verdadera, solo significa que existen diferentes metodologías para recopilar y reportar los datos, las cuales tienen objetivos distintos: mientras la SSa hace el seguimiento epidemiológico diario de la pandemia, el Inegi tiene más fuentes y tiempo para integrar su reporte.

Además, el gobierno federal también monitorea el exceso de defunciones por todas las causas y muertes asociadas a COVID-19. Esta información la publica periódicamente en el sitio web “Exceso de Mortalidad en México” e incluye decesos que la SSa no reporta en las conferencias de prensa vespertinas.

Para calcular el exceso de fallecidos por COVID-19, la SSa utiliza las actas de defunción que contienen palabras como Covid-19, SARS-Cov-2, Coronavirus y otras.

Serendipia es parte de la alianza Detector Puebla, junto con Lado B, El Popular, Manatí y Poblanerías para combatir la desinformación en el proceso electoral de Puebla 2021. La alianza cuenta con la asesoría y el apoyo de Verificado, como parte de la iniciativa #ConVerdad.

