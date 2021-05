El Complejo Cultural Universitario (CCU) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dio a conocer la cartelera de actividades culturales que realizarán del 17 al 23 de mayo.

La variedad de contenidos artísticos que presentarán estarán disponibles para su visualización a través de su página de Facebook, siendo todas las actividades realizadas por las compañías culturales del CCU.

Estas son las actividades culturales que presentarán a través de internet en la semana del 17 al 23 mayo:

Martes 18 de mayo de 2021

“Buscando estrellas” de Pablo Sacristán:Rocío Gilbón, actriz de la Compañía Titular de Teatro BUAP CCU nos cuenta cómo el abuelito de Carlitos le enseña, con una historia tierna y alegre, la forma de afrontar la pérdida de un ser querido.

Horario: 5 pm.

Martes 18 de mayo de 2021

Story Time: EX CODACOS: Serie de audiovisuales donde ex integrantes de la Compañía de Danza Contemporánea BUAP CCU cuentan un poco de su experiencia con la compañía. Esta ocasión conoceremos a Brenda P. Sosa Ortiz, ex intérprete y bailarina de la CODACO.

Horario: 7 pm.

Miércoles 19 de mayo de 2021

La despedida: Jacqueline Fernández, integrante del Coro Sinfónico BUAP CCU presenta un cover de La Despedida, canción de la cantante colombiana Shakira y parte del soundtrack de la película El amor en los tiempos del cólera del año 2007.

Horario: 5 pm.

Jueves 20 de mayo de 2021

Tutorial para construir una mano robótica de cartón: En este mes dedicado a los niños queremos que aprendas en casa de una manera divertida, por eso te traemos una curiosa manualidad que puede ayudarte en momentos de extrema flojera o sólo por diversión. Diviértete con este tutorial que Lili Ortega, estudiante de servicio social de la COTEATRO, tienen para ti. ¡No olvides compartirnos tus fotos con tu nuevo brazo mecánico!

Horario: 5 pm.

Sábado 22 de mayo de 2021

14° Encuentro Mundial Universitario de Baile Folklórico en Pareja:

El Ballet Folklórico BUAP CCU presenta el evento internacional que ha reunido en México a distintas parejas de baile, quienes se han presentado en diferentes escenarios con el fin promover tolerancia, participación y respeto entre culturas. La edición número 14 de este encuentro se realizará de manera virtual y a través de presentaciones on line en donde parejas de jóvenes bailarines de distintas partes del mundo mostrarán un poco de su folklor a través de la danza. Participa: Argentina, Perú, Paraguay, Serbia, Colombia, Ecuador, Panamá, Polonia, Costa Rica, Chile, El Salvador y México.

Horario: 6 pm.

Sábado 22 de mayo de 2021

Canto gregoriano:

El tenor Alan Montiel, jefe de cuerdas de tenores del Coro Sinfónico BUAP CCU, interpreta una selección musical basada en la conocida música de la edad media.

Horario: 9 pm.

Domingo 23 de mayo de 2021

Concierto Nocturnal:

El tenor Antonio de la Rosa, director del Coro Sinfónico BUAP CCU, presenta los éxitos del compositor y director de orquesta mexicano José Sabre Marroquín. ¡No te lo pierdas!

Horario: 6 pm.

