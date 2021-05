Esmeralda Falcón Reyes está haciendo historia al ser la primera boxeadora mexicana en conseguir un pase a los Juegos Olímpicos, pues consiguió calificar a Tokio 2020 para representar a México.

De acuerdo a la Federación Mexicana de Boxeo, la pugilista de 60 kilogramos (peso ligero) obtuvo la primera plaza, aunque el proceso de asignación determinará si serán más representantes mexicanos o si solo irá Esmeralda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Esmeralda Falcón Reyes (@esmerfalconmx)

“ Es obtener un poquito de lo que yo he dado día con día para poder lograr esta meta. Desde que empecé pues fue el objetivo que me puse: ‘quiero ser la primera boxeadora mexicana que vaya a juegos olímpicos’. Gracias a Dios se logró este sueño”, aseguró.

Cabe mencionar que en Londres 2012 por primera vez se incluyó el boxeo femenil en el programa olímpico.

Te puede interesar: Estefanía Fuentes, la primera futbolista poblana que jugará en Italia

¿Quién es Esmeralda Falcón Reyes?

Esmeralda, apodada “La Pantera”, es una boxeadora mexicana, que nació el 10 de enero de 1995 en la Ciudad de México; específicamente en Santiago Tulyehualco, Xochimilco.

Comenzó entrenando kun fu junto a sus hermanos, pero se sintió atraída por el boxeo y decidió cambiarse a ese deporte. Y aunque su mamá se opuso al inicio, posteriormente recibió un gran apoyo por parte de toda su familia, quienes la alientan día con día.

Además, no solo se dedica a este deporte, sino que también estudia la licenciatura en Educación Física.

Antes de comenzar el actual ciclo olímpico, consiguió triunfos en certámenes como:

Campeonato Regional 2013

Olimpiada Nacional 2014

Torneo Guantes de Oro 2014

Juegos de Distrito 2015

Torneo Puños Rosas

Ídolo Chilango 2015

El camino a Tokio 2020

En su primer ciclo olímpico inició derribando barreras en el boxeo femenil, representando a México, pues consiguió la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, luego de vencer a la panameña Elisa Williams.

Peleadora #EsmeraldaFalcón, campeona en los JCC Barranquilla 2018, comanda la selección nacional que participará en el Clasificatorio de Managua, Nicaragua del 2 al 11 de abril próximo, rumbo a @Lima2019Juegos #Lima2019NosEspera #VoyXMex @femebox https://t.co/mSzWc14XQi pic.twitter.com/SAMEPIJ6jr — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) March 13, 2019

Siguió el Pre Panamericano y hubo un obstáculo, pues le informaron que solo podrían ir quienes pudieran pagar su viaje, ya que no había apoyo económico, como pasa en otros deportes en México.

Sin embargo, al ver su potencial, Mariana “La Barby” Juárez y Oscar Valdez la apoyaron, la delegación de boxeo de Xochimilco le pagó el hospedaje y su familia también aportó, para que finalmente consiguiera llegar hasta los Panamericanos en Lima 2019, según cuenta.

En dicho evento deportivo, “La Pantera” se hizo del bronce al derrotar a la nicaragüense Scarleth Ojeda, en la división de peso ligero.

Otra medalla en boxeo con la mexicana #EsmeraldaFalcón en la división de peso ligero, en el boxeo de @Lima2019Juegos #VoyXMex #ADarloTodo pic.twitter.com/C31jcq5lut — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) July 31, 2019

Entrenaba ocho horas al día para poder cumplir con el objetivo del pase a Juegos Olímpicos, este esfuerzo le permitió hacer historia al convertirse entonces en la primera boxeadora mexicana en llegar a la justa olímpica.

“ Ahora no me queda más que seguir trabajando, dar lo mejor de mi en cada uno de mis entrenamientos para morirme en la raya cuando me toque representar a mi país y seguirlo poniendo en alto como lo he hecho hasta el momento”, dijo.

Derivado del evento deportivo, la disciplina de boxeo tendrá competencias en la Arena de Kokugikan de Tokio, del 24 de julio al 8 de agosto de 2021. Además, se realizarán por primera vez cinco pruebas femeninas, aunque aún no se da a conocer puntualmente cada una, pues en Rio de Janeiro 2016 solo se hicieron tres: Mosca (48-51 kg), Ligero (60 kg) y Medio (69-75 kg).

__

POB/KPM