La playera solo se usa cuando al Puebla le va mal

El Puebla está clasificado por segundo torneo consecutivo a la liguilla del futbol mexicano, pero esta no es la normalidad, y así lo admite Miguel Gutiérrez, aficionado camotero desde la cuna.

Miguel es miembro de la porra "Malkriados", por lo que ha visitado decenas de estadios en México y el extranjero para apoyar al Club.

Este año con la reapertura de estadios, Miguel viajó al Estadio Hidalgo en abril y estuvo en el Estadio Jalisco el pasado miércoles en el partido de ida de los cuartos de final y para apoyar a Puebla lejos de casa, ha tenido que sacrificar otras cosas:

"He dejado bodas, reuniones con familia o amigos por ir a ver al Puebla. No me siento orgulloso, pero tampoco me arrepiento. Cualquier gol que se celebra en otro estadio es increíble, es algo que todo aficionado debe vivir alguna vez".