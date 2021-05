Karla Manchinely, candidata al distrito 10 local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló, en una entrevista con el medio Ruta Electoral que, sus propuestas como aspirante a ocupar un lugar en el Congreso local, se basan en brindar a las colonias de su distrito servicios como alumbrado público, mayor vigilancia con patrullas y colocar casetas de vigilancia con cámaras conectadas al C5.

Sin embargo, estas propuestas corresponden al ámbito municipal y no recaen en la tarea y labor legislativa. Las y los diputados son elegidos como representantes de grupos de personas en el poder legislativo, uno de los tres poderes en los que se divide el sistema político mexicano, encargado de revisar el funcionamiento institucional, desde las reglas del juego hasta el uso correcto de los recursos públicos.

De acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, los integrantes del Congreso entre las facultades del Congreso se encuentran:

En ninguna de las facultades que la Constitución otorga al Congreso local, que se conforma con 41 diputados y diputadas, se menciona brindar servicios municipales.

En entrevista con Detector Puebla, el Mtro. Juan Luis Hernández Avendaño, politólogo y director general del Medio Universitario de la IBERO Puebla, señaló que las tres principales funciones que deben tener los congresistas se relacionan con la creación de Leyes que ayuden a solucionar problemáticas en el estado; la aprobación de las cuentas públicas de alcaldes y gobernador, para saber cómo y en qué se gastó el recurso público; así como citar a funcionarios públicos a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.

Consideró que en campañas electorales, algunos candidatos sientan que la tarea legislativa “no está tan cercana a los problemas de la gente” y por eso, utilizan una narrativa falsa que los conecte.

Hay un doble problema. Puede ser que la candidata ignore las funciones que tiene el Congreso, lo cual es grave porque se está postulando para un servicio público que desconoce. Por otro lado, mucha parte de los electores no alcanza a distinguir las funciones propias de los Ayuntamientos y las del Congreso del Estado. También es cierto que en campaña, sienten que, de alguna manera, la tarea legislativa no está tan cercana a los problemas de la gente por eso tienen que utilizar argucias narrativas más cercanas a las necesidades de la gente para poder acercarse a ellos y pedir el voto. Pero se está haciendo a partir de mentiras porque eso no es lo que van a hacer”, declaró.