Esta verificación fue realizada por Manatí

Frase: “¿Si voy a pedir o no licencia, si voy a dejar o no el cargo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política? Les quiero decir que no, no voy a pedir licencia al cargo de diputada local. Según el artículo 7 de los lineamientos de reelección del IEE, los ciudadanos (candidatos) podemos permanecer en el cargo como diputados o miembros de espacios de representación proporcional”.

“¿Si voy a pedir o no licencia, si voy a dejar o no el cargo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política? Les quiero decir que no, no voy a pedir licencia al cargo de diputada local. Según el artículo 7 de los lineamientos de reelección del IEE, los ciudadanos (candidatos) podemos permanecer en el cargo como diputados o miembros de espacios de representación proporcional”. Autora: Nora Merino Escamilla, candidata a diputada local por Morena-PT en el distrito local 10 de Puebla.

Nora Merino Escamilla, candidata a diputada local por Morena-PT en el distrito local 10 de Puebla. Dónde se dijo la frase: A través de una conferencia de prensa transmitida a través de la plataforma Zoom el pasado 11 de mayo de 2021.

A través de una conferencia de prensa transmitida a través de la plataforma Zoom el pasado 11 de mayo de 2021. Calificación del detector: Verdadero

Nora Merino Escamilla, candidata a diputada local por Morena-PT en el distrito 10 de Puebla, aseguró que el Reglamento para la Reelección a Cargos de Elección Popular en Puebla, emitido por el Instituto Electoral del Estado (IEE), le permite hacer campaña y, al mismo tiempo, permanecer como diputada y presidenta en la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso local.

Su declaración es verdadera, pero vela la falta de claridad para regular los mecanismos de participación electoral de quienes aspiran a reelegirse, con todo lo que eso conlleva: el uso de recursos públicos, el horario laboral y el tiempo dedicado a actividades proselitistas, y la inequitativa competencia electoral que puede derivarse de ello.

También exhibe una incongruencia discursiva, pues meses antes Merino Escamilla retó a distintos funcionarios públicos a renunciar a sus cargos en caso de ser elegidos como candidatos durante el proceso electoral de este año.

La candidata a diputada local manifestó que “sería una decisión irresponsable” separarse de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local —el órgano que reúne a los coordinadores legislativos y que, por tanto, concentra los acuerdos y los puntos a discutir en las sesiones— cuando restan tres semanas de campaña, y así justificó su decisión de permanecer en el cargo.

“No voy a dejar la Junta de Gobierno, no voy a dejar el Congreso del estado, así me lo permite la ley. Si bien he hablado de la importancia de la congruencia de las palabras, este es un momento totalmente diferente; llego en una coyuntura, a meter el hombro, a ser disciplinada, a ayudar a mi partido”, insistió en una conferencia de prensa realizada la mañana del martes 11 de mayo, en la que tuvo que aclarar que hablaba no en representación de la Jugocopo, sino como candidata.

El artículo 7 del Reglamento para la Reelección a Cargos de Elección Popular en Puebla explica que “las y los ciudadanos que busquen la reelección podrán permanecer en su cargo como diputada, diputado o miembro de algún ayuntamiento”.

El IEE había determinado que estos funcionarios debían renunciar por lo menos 120 días antes de las elecciones. Pero un fallo dictado en enero por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) redujo la espera a sólo 90 días, y un mes después la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) terminó por eliminar el requisito de licencia o separación del cargo.

Pero el magistrado Héctor Romero Bolaños no omitió señalar que el periodo de separación de cargos establecido por el IEE “buscaba garantizar principios constitucionales para generar condiciones de equidad en la contienda electoral”.

Y ese es el gran meollo del asunto. Que, al ser diputada local, Merino Escamilla no tiene un horario fijo de trabajo. Y, como ocurrió en la conferencia de prensa, tendrá que precisar cuándo habla con la investidura de la presidencia del Congreso de Puebla, y cuándo como candidata.

La Constitución Política del Estado de Puebla y la Ley Orgánica del Poder Legislativo local sólo refieren que las obligaciones de los diputados radican en asistir a las comisiones legislativas en las que participan, en las sesiones plenarias, solemnes y extraordinarias, así como volver a los distritos locales que representan. No se habla de un horario.

Esto hace poco claro el cumplimiento del artículo 28 del reglamento para la reelección, donde se solicita a los candidatos a reelegirse que proporcionen al órgano electoral la “información relativa a los días y horas de trabajo considerados como hábiles”, así como “los datos generales del personal de apoyo con que cuenten en el Congreso del Estado”.

Como explica el investigador Miguel Calderón Chelius, coordinador de la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana Puebla, la permanencia en el cargo de los candidatos supone una ventaja… pero también una vulnerabilidad.

Y lo explica:

“ Un presidente municipal o un diputado que quiere reelegirse y dice algo y luego uno revisa cómo votó, o cómo se ha comportado, se puede constatar y valorar si efectivamente está haciendo su trabajo en ese sentido”.

A pesar de la posible inequidad en la contienda, para Calderón Chelius resulta natural que quienes aspiren a reelegirse no abandonen su cargo, y pone como ejemplo lo ocurrido en Estados Unidos, donde Donald Trump buscó su reelección siendo presidente en funciones, pero cayó frente a Joe Biden.

“ Me parece que quienes señalan el problema (la inequidad) tienen razón, pero es un problema que es connatural a la idea misma de reelección. Lo que en realidad es una cosa muy extraña es defender que un presidente municipal que va a buscar la reelección se separe del cargo, o que un legislador se separe del cargo y pida licencia para irse a campaña, eso es lo extraño” , abunda.

En cambio, la diputada federal Martha Tagle Martínez sostiene que la omisión del Congreso para regular la elección consecutiva de servidores públicos ha dejado un piso de competencia en el que las reglas no son claras.

“ A final de cuentas (quienes busquen la reelección) tendrán equipos a su disposición que están pagados (por los congresos o ayuntamientos) y personal de apoyo o asesoría que pueden ser sus equipos de campaña” , declaró a Lado B.

Manatí es parte de la alianza Detector Puebla, junto con Lado B, El Popular, Serendipia y Poblanerías para combatir la desinformación en el proceso electoral de Puebla 2021. La alianza cuenta con la asesoría y el apoyo de Verificado, como parte de la alianza #ConVerdad.

