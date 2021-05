Esta verificación fue realizada por El Popular

Frase: "Les recordamos al hoy Fiscal lo designó @TonyGali, RMV al titular del SOAPAP y al subsecretario de @Segob_Puebla, padre de un encargado de la @SSPGobPue. Ya no más "garcíasluna" como dijo Ya Sabes Quién. PRIAN = corrupción". "Al presunto abusador (Saúl Huerta) se le expulsó del partido y se procesó en menos de 24 horas".

Autor: René Sánchez Galindo, candidato a diputado federal de Morena-PT-PVEM en el distrito 12 de la ciudad de Puebla.

Dónde se dijo la frase: En un hilo de Twitter, a través de la cuenta del candidato a diputado federal.

Calificación del detector: Engañoso.

René Sánchez Galindo, candidato de Morena, PT y PVEM, a diputado federal en el distrito 12 de la ciudad de Puebla, usó su cuenta en la red social Twitter para “recordar” a los candidatos de la coalición Va por México, que fueron Antonio Gali y Rafael Moreno Valle, los responsables del nombramiento del Fiscal y del titular del SOAPAP, respectivamente.

También hizo alusión a un subsecretario de la Secretaría de Gobernación estatal que no especifica. En la publicación, un hilo de dos tuits, el morenista presumió que, en cambio, su partido “expulsó” al “presunto abusador” en referencia a Saúl Huerta Corona y que se le procesó en menos de 24 horas.

Hay que precisar que la declaración revisada surge después de que los panistas-priistas Ana Teresa Aranda, Carolina Beauregard, Mario Riestra y Xitlalic Ceja, realizaron una “toma simbólica” de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en donde acusaron al Fiscal de no actuar de forma contundente contra Saúl Huerta porque no dieron trámite a supuestas denuncias que datan de 2019, y a Morena, por no desaforar al diputado de forma inmediata.

Sánchez dijo, primero, que recordaba a los panistas que fue el ex gobernador Antonio Gali Fayad quien designó al titular de la Fiscalía, Gilberto Higuera Bernal. Sobre este primer punto, es de relevancia rememorar que en septiembre de 2018 se reformó el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que daba facultades al titular para nombrar a un encargado de despacho, sin necesidad de la intervención del Poder Legislativo.

Entonces, Víctor Carrancá Bourget, designado primero Procurador y después Fiscal, anunció la separación de su cargo y nombró encargado de la FGE a Gilberto Higuera Bernal, quien ya venía desempeñándose como Fiscal de Investigación Metropolitana, por lo que cumplió con lo previsto en ese articulado.

“ Si la ausencia fuera mayor a treinta días, el Fiscal General del Estado nombrará a alguno de los titulares a que se refiere el párrafo anterior como encargado del despacho, quien ejercerá las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás disposiciones legales confieren al Fiscal General”, según quedó asentado en el párrafo segundo del artículo 16 de la referida Ley.

Sin embargo, fue hasta el 5 de diciembre de 2019 que Víctor Carrancá presentó formalmente su renuncia, por lo que se requirió la intervención del Congreso para nombrar a un nuevo titular.

Entonces (conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla) el Congreso, ya con mayoría de Morena-PT-PES, aprobó la designación de Gilberto Higuera. El nombramiento fue hecho a partir de una lista propuesta por el gobernador Miguel Barbosa, también emanado de la misma coalición.

Dicho esto, resulta engañosa la primera parte de la frase del candidato Sánchez Galindo, porque si bien el panismo realizó reformas legales para que Carrancá pudiera dejar en el cargo a Higuera como incondicional, políticamente aprobado por Gali, en 2019 el morenismo tuvo oportunidad de elegir otro perfil y sin embargo mantuvo al mismo personaje.

En tanto, respecto de la afirmación de que “al presunto abusador se le expulsó del partido y se procesó en menos de 24 horas”, en referencia al caso del aún diputado de Morena, Saúl Huerta, resulta engañosa porque el legislador fue marginado de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados después de un ordenamiento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pero esto sucedió 96 horas después de la detención del legislador poblano que ocurrió el 21 de abril, por la madrugada, y no en 24 horas como expuso René Sánchez en su publicación en la red social.

En cuanto al enunciado que refiere, “y al subsecretario de @Segob_Puebla, padre de un encargado de la @SSPGobPue. Ya no más “garcíasluna” como dijo Ya Sabes Quién. PRIAN = corrupción”, se buscó a la vocería del candidato, quien explicó que en este caso se trató de una referencia a Ardelio Vargas Fosado, actual subsecretario de Gobierno, y a su hijo que se encuentra en Seguridad Pública, ambas dependencias estatales.

Es una reprobación del nombramiento, solo que, si bien el personaje en cuestión trabajó con el morenovallismo, ahora lo hace para la administración de Barbosa, emanada de Morena, lo que no explica Sánchez Galindo; de ahí que debe evaluarse igualmente como engañoso, tanto por la falta de contexto sobre la designación del primero, que originó, según el candidato, el nombramiento del segundo.

Finalmente, René Sánchez afirma que RMV (el exgobernador Rafael Moreno Valle), designó al titular del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), que, se infiere, facilitó la concesión del servicio a una empresa privada.

En estricto sentido, esto es cierto, toda vez que Manuel Urquiza Estrada recibió nombramiento como titular de esa paraestatal de parte del entonces gobernador, que posteriormente operó la concesión del servicio.

En conjunto, se evalúa como engañosa la declaración del candidato en este hilo que publicó en su cuenta de Twitter, toda vez que expresa medias verdades, omite contexto como que las instituciones que señala, ahora se encuentran en manos de políticos de su propio partido y que han mantenido acciones del morenovallismo; así como sobre el caso del diputado Saúl Huerta, que no se actuó con la celeridad que afirma.