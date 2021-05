En su página oficial eduardoriveraperez.mx el candidato a la presidencia municipal de Puebla por la coalición "Va por Puebla" (PAN-PRI-PRD) y los partidos PSI y CPP, Eduardo Rivera Pérez, presume sus “logros y experiencia” en cinco apartados: Servicios Públicos, Infraestructura, Seguridad Pública, Logros y Certificaciones y Turismo.

Sin embargo la mitad de las acciones enlistadas en el último rubro, el de Turismo, son afirmaciones engañosas. Y vamos a explicar por qué.

Es cierto, en 2013 Puebla fue sede del tianguis turístico. Una actividad que reúne a la industria del sector para hacer negocios entre empresas, y no entre usuarios finales.

Pero fue una actividad que organizó e impulsó el gobierno del estado, no el ayuntamiento.

Fue el entonces gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, quien presentó a la Secretaría de Turismo federal y al comité evaluador la propuesta de que la sede del evento fuera, por primera vez en su historia, un destino que no era de playa. En su primer informe de labores presumió haber obtenido la sede.

Y la derrama económica no se quedó sólo en la capital poblana, de acuerdo con una nota de la agencia informativa del estado mexicano, Notimex, que cita a la entonces secretaría de Turismo federal, Claudia Ruiz Massieu, la afluencia desbordó la oferta hotelera de la ciudad de Puebla:

No fue, entonces, un logro de su gobierno sino un trabajo de diferentes niveles de gobierno. Así lo dijo el entonces secretario de Turismo del estado Ángel Trauwitz:

En este apartado, Eduardo Rivera presume como logro de su gobierno la realización de 3 festivales internacionales aunque en realidad fueron 2, porque el Festival Internacional de Teatro y el Festival Internacional de Teatro “Héctor Azar” son el mismo.

Aunque, durante su periodo como presidente municipal el ayuntamiento desapareció el Festival Barroquísimo y en su lugar, junto con el estado, hicieron otro que se llamó Festival Palafoxiano que sólo tuvo una edición y después se convirtió en el 5 de Mayo, dejando a la ciudad sin un evento propio.

Pero vamos por partes. Fue en 2002, en el sexenio del priísta Melquiades Morales Flores, cuando inició el Festival Internacional de Puebla (FIP), una iniciativa impulsada por el escritor Pedro Ángel Palou durante el periodo que fungió como Secretario de Cultura.

Entrevistado en 2015 por LADO B, Oscar López Hernández, periodista cultural y gestor cultural, cuestionó así la decisión del gobierno municipal de desaparecer el Barroquísimo:

“Hablando de antecedentes, desafortunadamente al Barroquísmo lo desapareció el Ayuntamiento, y era el único festival que tenía un perfil definido y una idea definida. Y tenía la idea bastante juguetona de poner en entredicho si somos o no somos barrocos los poblanos. Ahora no tienen absolutamente nada”

Cuenta Mauricio Tarno Ruiz, uno de los directores que tuvo el FIP durante sus de diez años de vida, en un ensayo sobre los festivales culturales que se puede encontrar en la red que la decisión fue al menos compartida con el gobierno estatal:

Es decir, el Festival 5 de Mayo del que habla el candidato es una suerte de continuidad y/o transformación, no necesariamente bien recibida por la comunidad artística poblana, de los festivales que ya se hacían en gobiernos priístas: el barroquísimo y el FIP.

En la nota ya citada del 2015, Óscar López agrega:

“El festival 5 de Mayo es una reunión de espectáculos que se ofrecen al público, y lo que siempre han reclamado los creadores es que no hay una interacción con los artistas de aquí. No tiene planteamiento, es sólo pan y circo a la gente. El gobierno del Estado no está como una empresa privada de que “al cliente lo que pida”, en acuerdos generales frente a la Unesco y frente a la ONU se señala específicamente que la difusión de la cultura por parte de los gobiernos no solamente es crear públicos, sino fomentar que haya actividades culturales desde dentro, es decir desde el Estado. Los festivales sólo forman parte de una de las muchas cosas que tendría que hacer el gobierno del Estado, y es la que menos está cumpliendo”