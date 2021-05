Profeco somete a estudio aguas saborizadas ante azúcares añadidos

Los resultados no fueron favorables para Bonafont Kids, JUMEX Frutzzo y Orangina, según el estudio realizado por la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso a prueba en un estudio de calidad las aguas saborizadas, para determinar sus porcentajes de azúcares añadidos, aporte calórico y si adicionan edulcorantes calóricos o no calóricos, como el Stevia.

De acuerdo a la Revista del Consumidor de Mayo 2021, es importante conocer qué son los edulcorantes, pues se trata de sustancias que dan un sabor más dulce a los alimentos y bebidas, pero están los calóricos (como miel, azúcar de palma, jarabe de maíz de alta fructuosa, etc.) y los no calóricos (como stevia, sacarina, tagatosa, etc.)

En ese sentido, un consumo en exceso, aunque sean de origen natural, puede provocar daños a la salud, como:

Caries

Aumento de peso

Mala alimentación

Aumento de triglicéridos

En ese estudio se analizó justamente cuánta y qué tipo de azúcar utilizan 26 bebidas saborizadas, de acuerdo a lo que prometen ser: sin calorías, sin edulcorantes no calóricos con azúcares añadidos, y con edulcorantes no calóricos y azúcares añadidos.

¿Cuáles se analizaron?

Aguas o bebidas saborizantes sin calorías:

7UP limonada mineralizada, sin calorías

Agua Penafiel sabor limón y sabor naranja, sin calorías

Be light sabor limón y sabor pepino limón, sin calorías

Ciel exprim sabor limón, sin calorías

Peñafiel agua mineral sabor limón y sabor naranja, sin calorías, light

Tahuacán limonada y naranjada

Aguas o bebidas saborizadas sin edulcorantes no calóricos con azúcares añadidos:

Bonafont kids, agua de fruta con jugo natural de naranja

Orangina

Penafiel limonada y naranjada

Aguas o bebidas saborizadas con edulcorantes no calóricos y azúcares añadidos:

Amí JUMEX de naranja

Ciel mini del Valle sabor naranja

E purita essentials con jugo

Bonafont Juizzy sabor naranja

Bonafont Levite sabor pepino y sabor pepino limón

Del Valle Frut

Del Valle Limón&nada

Del Valle Naranja&nada

JUMEX Fresh cítricos

JUMEX Frutzzo sabor limón y sabor naranja

Los resultados

Los resultados principales, fueron:

Bonafont Kids, agua de fruta con jugo natural de naranja: Solo tiene 1% de jugo natural, es decir 3 mililitros, además dice no tener azúcar añadida, sin embargo adiciona fructuosa, por lo que no cumple con lo que declara.

2. JUMEX Frutzzo, limonada mineralizada: Tuvo hasta 2.3% menos del contenido neto declarado.

3. Orangina y Jumex Frutzzo: Son las bebidas que contienen más azúcar, que incluso sobrepasa una Coca Cola al comparar las mismas porciones.

4. El resto de productos sí cumplen con lo que declaran, respecto a los contenidos de edulcorantes no calóricos y conservadores.

