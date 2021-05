Por el accidente que ocurrió en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, este 4 de mayo permanecen cerradas las estaciones pertenecientes a esta, por lo que los usuarios buscan alternativas.

La también llamada Línea Dorada permanece en labores de remoción de escombros, así como de revisión en todo el tramo que suele recorrer y por eso permanecerá fuera de funcionamiento hasta nuevo aviso, declaró Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX.

Alternativas a la Línea 12 del Metro

Tras el accidente, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) anunció que daría servicio gratuito en el tramo de Mixcoac a Tláhuac en ambos sentidos, con el propósito de poder movilizar a los usuarios que necesitaban a usar la Línea que colapsó.

Derivado del incidente ocurrido en la Línea 12 del STC @MetroCDMX, autobuses de RTP brindan apoyo de servicio gratuito en el tramo de Mixcoac a Tláhuac, en ambos sentidos.#RTPinforma #MovilidadCDMX — Red de Transporte de Pasajeros-RTP (@RTP_CiudadDeMex) May 4, 2021

Asimismo, informaron que pondrán 490 unidades en función a partir de este 4 de mayo, en el Servicio Emergente L12, con el propósito de atender la demanda de los usuarios, por lo que sus circuitos serán:

Tláhuac a Olivos : Sin costo

: Sin costo Tezonco a Mixcoac: Con costo de $5 pesos

El horario será el mismo del Metro, es decir lunes a viernes de 5:00 a.m. a 12:00 a.m., sábados de 6:00 a.m. a 12:00 p.m., y domingos y días festivos de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Te puede interesar: Las rutas y estaciones del metrobús en Puebla

Asimismo se podrán hacer transbordos entre ambas líneas pues habilitarán un corredor peatonal para que puedan pasar por ahí los usuarios.

Otras alternativas a la Línea Dorada que se habilitarán, son:

Transporte público concesionado: darán servicio en trayectos intermedios por $5 pesos.

darán servicio en trayectos intermedios por $5 pesos. Sistema de trolebuses del Servicio de Transportes Eléctricos: ampliará su ruta de Lomas Estrella a Tezonco.

Para evitar confusiones ante los traslados, personal de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Órgano Regulador de Transporte (ORT) darán orientación en las zonas de dichos transportes.

Cierre de calles por desplome de la Línea 12

Debido a las labores de rescate y recuperación en la zona, se realizarán cierres en la circulación en distintas avenidas de la alcaldía Tláhuac en la avenida Tláhuac y sus cruces con:

Ermita

Taxqueña

Puente del Toro

Eje 3 Oriente

Periférico

Las Torres

Paso del Consejo

Buena Suerte

Porvenir

Gallo de Oro

Así como en las avenidas:

La Virgen y Santa Ana

Canal de Chalco y Periférico

Las Torres y Canal de Chalco

Santa Ana y Eje 3 Oriente

Las alternativas de vialidades, son:

Avenida Camino Real a las Minas

Avenida San Francisco Tlaltenco

Periférico al Sur y al Norte

Avenida Las Torres al Norte y al Sur

Avenida La Conchita Zapotitlán

Guillermo Prieto

Calle Heberto Castillo

¿Qué pasó en la Línea 12 del Metro?

La noche del 3 de mayo alrededor de las 10:25 p.m. se desplomó un puente elevado de la Línea 12 del Metro, mientras un vagón con usuarios pasaba por esa zona, entre las estaciones de Tezonco y Olivos en la alcaldía Tláhuac.

Inmediatamente vecinos aledaños a la zona del siniestro acudieron a apoyar en labores de rescate, mientras llegaban los elementos de apoyo, pues se accidentaron tanto pasajeros del Metro, como algunos automovilistas que circulaban a la altura del accidente.

Al respecto, Claudia Sheinbaum aseguró que buscarán una empresa internacional con certificado en asuntos estructurales, con el propósito que realice un peritaje externo al de la Fiscaliza General de Justicia de la CDMX y así determinar las causas del accidente.

Por la mañana del 4 de mayo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) anunció que lograron descender el primer vagón.

Continúan las labores en el lugar donde colapsó un tramo de la Línea 12 del @MetroCDMX y a esta hora se logra retirar el primer vagón. Evita la zona y mantente informado a través de fuentes oficiales.#TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/wfHLJSpqsY — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 4, 2021

Lista de accidentados en la Línea 12 del Metro de la CDMX

En tanto, se reportan 23 personas fallecidas, de las cuales 5 están sin identificar, y 79 hospitalizadas, con datos al 4 de mayo a las 5:30 a.m., la lista es:

# Nombre Sexo Edad Último hospital 1 Beatriz Adriana Carbajal Velazquez F 21 Gran Hospital Roma 2 Benjamín Luna Ríos M -- Hospital Álvaro Obregón 3 Anayely González López F 25 Dr. Belisario Domínguez 4 Armando Godínez Alvarado M 42 Dr. Belisario Domínguez 5 Daniel Hernández Arguello M 28 Dr. Belisario Domínguez 6 Sin identificar M 25 Dr. Belisario Domínguez 7 Sin identificar M 27 Dr. Belisario Domínguez 8 Enox Santos Ruiz Pérez M 26 Dr. Belisario Domínguez 9 Jazmín Sixto Moreno F -- Dr. Belisario Domínguez 10 José Salvador Velazco Herber M 17 Dr. Belisario Domínguez 11 María Sánchez Pérez F 48 Dr. Belisario Domínguez 12 Sergio Santiago Pino M 38 Dr. Belisario Domínguez 13 Teresa Rojas Cerros F 55 Dr. Belisario Domínguez 14 Vicente Basilio Hernández M 26 Dr. Belisario Domínguez 15 Jesús Bairón García M 27 Hospital General Balbuena 16 Miguel Ángel Durán Torres M 32 Hospital General Balbuena 17 Remigio Gayoso Rosales M 42 Hospital General Balbuena 18 Rigo Quiroz García M 28 Hospital General Balbuena 19 Bryan Rodríguez Echeverría M 47 Hospital General Iztapalapa 20 Sin identificar F -- Hospital General Iztapalapa 21 Sin identificar F 40-50 Hospital General Iztapalapa 22 Juan Carlos Ruiz López M 33 Hospital General Iztapalapa 23 Sin identificar F 40 Hospital General La Villa 24 Evelyn Xiomara Ramírez Bonilla F 40 Hospital General La Villa 25 Alberto Medina Ortega M 32 Hospital General Tláhuac 26 Alfonso Guillermo López Arellano M 41 Hospital General Tláhuac 27 Sin identificar M 36 Hospital General Tláhuac 28 Sin identificar M 47 Hospital General Tláhuac 29 Esteban Lino García M 44 Hospital General Tláhuac 30 Gerardo Ahguilar Salazar M 39 Hospital General Tláhuac 31 Gerardo Valles M 44 Hospital General Tláhuac 32 José Miguel Olarte Santos M 32 Hospital General Tláhuac 33 Juan Carlos García Parra M 23 Hospital General Tláhuac 34 Juan José Juárez Moctezuma M 48 Hospital General Tláhuac 35 Nancy Esveidy Ramírez Alvárez F 44 Hospital General Tláhuac 36 Nestor Miguel Trejo Melendez M 31 Hospital General Tláhuac 37 Susana López Milpas F 53 Hospital General Tláhuac 38 Adán Velasco Herver M 22 Hospital General Xoco 39 Sin identificar M 50 Hospital General Xoco 40 Javier Vazquez Aguilar M 21 Hospital General Xoco 41 Luis Alberto Arteaga Millan M 36 Hospital General Xoco 42 Oscar Reyes Calzada M 34 Hospital General Xoco 43 Tania Ledesma Salgado F 15 Hospital Pediátrico Coyoacán 44 Sin identificar F 30 IMSS Hospital de Magdalena de las Salinas 45 Eduardo Mirales Vazquez M 32 IMSS Hospital de Magdalena de las Salinas 46 Humberto Cruz Elías M -- IMSS Hospital de Magdalena de las Salinas 47 Isac Ramos Serrano M 48 IMSS Hospital de Magdalena de las Salinas 48 Martha Socorro Méndez F 51 IMSS Hospital de Magdalena de las Salinas 49 Alvaro Hernández Godínez M 42 ISSSTE 20 de Noviembre 50 Carlos Manuel Villegas Hernández M 33 ISSSTE 20 de Noviembre 51 Mario Sánchez Pérez M -- ISSSTE 20 de Noviembre 52 Rafael Esquivel Gómez M 42 ISSSTE 20 de Noviembre 53 Benito Alvarado Nieva M 19 ISSSTE de Tláhuac 54 David Rodríguez Quiroz M 41 ISSSTE de Tláhuac 55 Sin identificar M 35 ISSSTE de Tláhuac 56 Sin identificar M 52 ISSSTE de Tláhuac 57 Sin identificar F 40 ISSSTE de Tláhuac 58 Sin identificar F 15 ISSSTE de Tláhuac 59 Eduardo Andrade Chávez M 19 ISSSTE de Tláhuac 60 José Alvarado Nieves M 50 ISSSTE de Tláhuac 61 Gerardo Cárdenas Garnica M 19 ISSSTE Hospital General Dr. Dario Fernández Fierro 62 Miguel Ángel Hernández M 42 San Angelin Universidad 63 Monserrat Medina Ruinas F 26 San Angelin Universidad 64 Leobardo Silverio García M 28 Sanatorio Durango 65 Luis Gustavo Rodríguez Rojas M 50 Sanatorio Durango 66 Simón Briseño García M 44 Sanatorio Durango 67 Alan Barrera Mangares M 30 Sin especificar 68 Amalia Soto Hernández F 48 Sin especificar 69 Francisco Javier Mariano Barrera M 38 Sin especificar 70 Isela Marbella Paniagua F 28 Sin especificar 71 Juan Carlos Avelino Díaz M 37 Sin especificar 72 Maribel Vivas Ibarra F 27 Sin especificar 73 Mónica Ramírez Álvarez F 43 Sin especificar 74 Ricardo Lopez Morales M 30 Sin especificar 75 Sin identificar M 34 Sin especificar 76 Juan Galeana Castillo M 45 Sin especificar 77 Jonathan Javier Ochoa Contreras M 31 Trauma Sur 78 José Luis Fernández/Hernández Martínez M 60 Hospital General de Iztapalapa 79 Juan Luis Díaz Galicia M -- Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez

Los ciudadanos pueden pedir información si sus familiares y/o amigos se encuentran desaparecidos y sospechan que pueden estar entre los accidentados, solo es necesario comunicarse al Locatel al 55 56 58 11 o a los hospitales de la lista previa.

__

POB/KPM