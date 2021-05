Kamel Nacif será juzgado en Líbano

Kamel Nacif, empresario acusado de tortura contra Lydia Cacho, fue detenido y dejado en libertad bajo fianza en Líbano, este 13 de mayo de 2021, sin embargo será juzgado por las autoridades de dicho país al no existir la vía legal para ser extraditado a México.

De acuerdo a la periodista y a Artículo 19, las autoridades libanesas procedieron al arresto de Nacif, que además es acusado de trata de niñas, puesto que Cacho expone que “las compraba para prostituirlas” y que además “lavaba dinero y evadió al fisco en lo Estados Unidos”.

El empresario será juzgado entonces por los delitos de tortura, delincuencia organizada y pornografía infantil, sin embargo consiguió quedar en libertad bajo fianza mientras se realiza la audiencia en los juzgados de dicho país el próximo 15 de junio.

En ese sentido, le fueron retirados sus pasaportes libanés y mexicano, con el propósito que no pueda salir del país, pues México y Líbano no tienen ningún tratado de extradición, por lo que legalmente el empresario no puede ser entregado para ser juzgado en territorio mexicano y entonces tendrá que seguir su proceso legal en el extranjero.

“ Confirmamos que en este momento Lydia está en desplazamiento forzado, protegida en el extranjero. En las próximas semanas viajará a Líbano para testificar nuevamente con las autoridades competentes. Cabe señalar que desde el exilio, Cacho ya ratificó su denuncia contra Kamel Nacif, por ser uno de los autores intelectuales de la tortura que sufrió en 2005”, aseguró Artículo 19.

Además, mencionan que exigen lo siguiente:

A las autoridades judiciales imponer la condena máxima por el delito de tortura a Mario Marín y demás responsables.

por el delito de tortura a y demás responsables. A la Fiscalía General de la República actuar con diligencia en la localización y detención de los otros autores intelectuales, Kamel Nacif y Hugo Karam .

. Al Estado, implementar las acciones necesarias para la reparación integral del daño y compensación adecuada para Lydia y su familia. En especial, garantizar las condiciones óptimas y adecuadas para su regreso.

A todas las autoridades de todos los niveles de gobierno, combatir la impunidad en delitos contra la libertad de expresión y garantizar condiciones para la no repetición, a fin de que periodistas y personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión.

y garantizar condiciones para la no repetición, a fin de que periodistas y personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión. Continuar con debida diligencia la investigación del allanamiento a la casa de Lydia ocurrida en 2019 para identificar, procesar y sancionar a todos los responsables.

Una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados periodísticamente por Lydia.

Testificando ante las autoridades libanesas por el arresto de Kamel Nacif Borge. El empresario tratante de niñas que orquestó mi tortura, compró niñas pequeñas para prostituirlas, lava dinero y evadió al fisco en los Estados Unidos. 15 años después #AquíNadieSeRinde pic.twitter.com/Fqp0nsoLXj — Lydia Cacho (@lydiacachosi) May 13, 2021

