Andrés Roemer, cofundador de Ciudad de las Ideas, tiene una orden de aprensión en su contra, girada por la Fiscalía General de Justicia (FGJ), debido a una denuncia por violación.

La institución mencionó en un comunicado que se realizó una investigación desde marzo, en la que encontraron evidencias suficientes, por lo que un Juez de Control giró la orden de aprehensión para buscar y detener a Roemer.

Hay otras 8 denuncias formales

Informaron que la víctima denunció el delito de violación cometido en dos ocasiones, sin embargo se abrieron otras ocho carpetas de investigación de mujeres que sostienen haber sido abusadas y/o acosadas sexualmente por el mismo.

Aunque el colectivo Periodistas Unidad Mexicanas tiene un conteo de denuncias públicas que han hecho mujeres en contra del escritor, que al corte del 6 mayo de 2021 suman 36, aunque les han llegado más de 60 historias relacionadas.

Todas las historias coinciden en que Andrés Roemer les ofrecía crecer en sus empleos o las amenazaba con arruinarles las carreras al amparo de su influencia.

No volverá a Puebla, asegura gobernador

Al respecto, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, aseguró que Andrés Roemer no volverá a Puebla con el evento de Ciudad de las Ideas, pero tampoco con otro.

“ Roemer no volverá a Puebla a hacer un evento con el gobierno, no volverá, así de siempre. Ni como Ciudad de las Ideas ni como cualquier otro evento. Respecto a Ciudad de las Ideas no he hablado con Fundación azteca para ver cuál es la visión que ellos tienen y si al gobierno en todo caso le interesa y le atrae que hagamos eso”, aseguró.

Cabe recordar que Rafael Moreno Valle le abrió las puertas a la Ciudad de las Ideas en 2013 y desde entonces se realizó de forma continua.

