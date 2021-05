¿Por qué son los enfrentamientos entre israelíes y palestinos?

El ejército israelí y militantes palestinos han tenido, en los últimos tres días, el mayor intercambio de ataques desde el 2014.

Desde el lunes 10 de mayo, empezaron las tensiones, cuando las autoridades israelíes elevaron protestas contra los desalojos de familias palestinas durante las fechas del Ramadán.

Militantes palestinos en Gaza dispararon cientos de cohetes contra Israel, quienes respondieron con combas y ataques aéreos. Los bombardeos israelíes han dejado alrededor de 35 muertos, incluyendo 12 niños; según el medio CNN.

El martes por la noche se desplomó una torre de 13 pisos en Gaza, Palestina, después de ser impactada por una bomba israelí. Las Fuerzas de Defensa de Israel, dijeron que en el edificio estaban siendo utilizados por Hamás (grupo extremista que gobierna Gaza) quienes trabajaban en inteligencia militar, desarrollo de cohetes y era una unidad de investigación.

El miércoles 12 de mayo por la mañana, hora local, Palestina respondió a los ataques y lanzó cohetes hacia Tel Aviv, donde el ejército israelí reportó cinco civiles muertos.

Sociedad civil reporta en redes sociales lo que se está viviendo en estos países, mientras crece la cifra de muertos y heridos.

Terrifying.

The moment Israeli warplanes leveled Al Shorouq tower to the ground! The tower is located in a very populated area, in the center of #Gaza city. pic.twitter.com/dQk3XoOU0C

— Fidaa فِداء (@fidaazaanin) May 12, 2021