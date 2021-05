La Organización Nóstrikas Tik Tank presentó los resultados de su estudio "I'm not a 'macho', but..." (No soy un macho, pero..) realizado en Nueva Delhi, India y la Ciudad de México sobre las responsabilidades reproductivas y las píldoras anticonceptivas masculinas.

El estudio recabó información a través de entrevistas personales, grupos de enfoque, observación y recopilación de datos sobre el uso de métodos anticonceptivos en hombres.

Nóstrikas Tik Tank propone que dentro de la publicidad que se utilice para incentivar el uso de las píldoras anticonceptivas masculinas se acompañe con mensajes que promuevan discursos y comportamientos con equidad de género.

Dentro de los resultados que presenta el estudio, detallan que tanto en India como en México las políticas públicas no integran los factores socio culturales, mientras que los discursos institucionales mantienen asunciones de genero.

María Cerdio Lara, una de las investigadoras comparte su reflexión sobre la situación en la cual vive

“La mayoría de los anticonceptivos y los programas de educación sexual están enfocados en ellas como las únicas responsables de estos temas. Los hallazgos de este estudio son una invitación a repensar la sexualidad y la reproducción como un tema de responsabilidad compartida”.

Asimismo, el estudio indica que el 98.6 por ciento de los mexicanos conocen los métodos anticonceptivos, pero únicamente el 69.2 por ciento los han utilizado al tener relaciones sexuales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica realizada por el INEGI en 2019, en México únicamente el 2.7% de los hombres se han hecho la vasectomía, siendo el método anticonceptivo menos utilizado en México.

Aunque se han presentado avances médicos con el desarrollo de pastillas anticonceptivas para hombres, estas no han generado una igualdad de género en la sexualidad, pues los hombres no toman esta pastilla por falta de información y distribución en el mercado.

Finalmente, el estudio emite recomendaciones para buscar una igualdad de género en temas de métodos anticonceptivos entre las cuales destacan:

Dar mayor publicidad a los métodos anticonceptivos masculinos con mensajes que busquen igualdad de género.

Garantizar la accesibilidad, calidad a la educación sexual relevante.

Asegurarse que las políticas y programas sobre derechos sexuales y reproductivos investigación contextualizada y de métodos mixtos

Promover servicios de salud estatales basados en derechos que tengan perspectiva de género

Puedes leer el estudio completo realizado por Nóstrikas aquí.

