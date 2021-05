La noche de este jueves 27 de mayo, Francisco Cortés Pancoatl, candidato a la presidencia municipal de Santa Clara Ocoyucan fue agredido a balazos a 10 días que se realicen las elecciones.

Cortés Pancoatl candidato de Morena, recibió un impacto de bala en la mano mientras circulaba por el puente de Chalchihuapan alrededor de las 10 de la noche.

A través de un comunicado en su página de facebook, el candidato confirmó que se encuentra bien y se mantendrá en observación médica:

"Gracias a Dios estoy bien y no pasó de una herida en la mano que me tendrá unos días hospitalizado. Me apena en verdad que en tiempos electorales existan este tipo de actos violentos, al igual que hace 3 años con el asesinato de nuestro amigo Aarón Varela. Esto es de las principales situaciones que deben erradicarse en Ocoyucan".