José Antonio López Ruiz, candidato a diputado local por Morena-PT en el distrito 20 de Puebla, dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter que Balcones del Sur es una de las 25 colonias más inseguras de la capital del estado.

La declaración es falsa. Y lo es por la metodología que su equipo de campaña dice haber empleado para llegar a tal conclusión: entrevistas con ciudadanos, notas periodísticas, un reporte federal, un análisis en la revista universitaria Cleu y un supuesto reporte de un consejo ciudadano.

Cuatro días antes de lanzar su video, el candidato sostuvo a través de un boletín que, según cifras del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Paz —perteneciente al Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP)—, cinco de las colonias “más inseguras de la ciudad”, entre ellas Balcones del Sur, se encontraban en el distrito 20.

Pero Brenda Elguea Zanella, directora de Información y Atención Ciudadana del CCSJP, señaló a Detector Puebla que desde esta instancia no han emitido documentos que hablen sobre colonias más inseguras en la ciudad.

Cada mes emitimos un informe de incidencia delictiva en la capital, no incluimos colonias porque no podemos combinar datos que no son de la misma fuente. Cuando nosotros presentamos estos informes, todo tiene que ver con los medios de comunicación, y esto lo provee el Secretariado Ejecutivo (del Sistema Nacional de Seguridad Pública)”, comentó.