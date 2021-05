Esta verificación fue realizada por Lado B

Frase: “Nos encontramos en San Pablo Xochimehuacan, una de las juntas auxiliares que más ha sufrido esta crisis de inseguridad. Tan sólo en el último mes, de acuerdo a estadísticas oficiales de la Fiscalía del Estado, delitos como el homicidio culposo se han disparado en más del 600%.”

“Nos encontramos en San Pablo Xochimehuacan, una de las juntas auxiliares que más ha sufrido esta crisis de inseguridad. Tan sólo en el último mes, de acuerdo a estadísticas oficiales de la Fiscalía del Estado, delitos como el homicidio culposo se han disparado en más del 600%.” Autor de la frase: Jesús Zaldívar, candidato a diputado por el Distrito X, por la coalición “Va por Puebla”

Jesús Zaldívar, candidato a diputado por el Distrito X, por la coalición “Va por Puebla” Dónde se dijo la frase: Video promocional de su campaña publicado en Twitter 4 de mayo de 2021

Video promocional de su campaña publicado en Twitter 4 de mayo de 2021 Calificación del detector: Falso

El candidato a diputado local de la coalición Va por México (PRI, PAN, PRD) Jesús Zaldívar dijo en un video que la crisis de inseguridad en Puebla se ve reflejada en el incremento de los homicidios culposos, y cita datos estadísticos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para asegurar que esa modalidad de delito se disparó en 600% en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, una frase que resulta falsa en varios niveles.

Primero, los homicidios culposos, es decir esos que se comenten accidentalmente, no son un indicador de inseguridad per se. Segundo, no hay datos desagregados de la FGE a nivel junta auxiliar. Y tercero, los datos de la FGE a nivel municipal muestran un descenso de 60%, en promedio, de los casos en Puebla capital.

Desde el viernes pasado se buscó al enlace de prensa del candidato para solicitarle más información sobre la afirmación que hace en su video de campaña, la persona a cargo respondió: “Dame unos minutos, déjame consultar bien con los abogados y te regreso la llamada”, hasta el cierre de esta edición de Detector eso no ocurrió.

Muertes accidentales, principalmente por percances viales

En entrevista Juan José Hernández, investigador del Observatorio Ciudadano IGAVIM, explicó a Detector Puebla que son los homicidios dolosos, aquellos asesinatos cometidos con premeditación, alevosía y ventaja, los indicadores delictivos y de inseguridad criminal.

En cambio, los culposos reflejan sobre todo accidentes de movilidad. El propio desglose de los datos estadísticos de la FGE, que son los mismos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con los que se mide la incidencia, así lo consigna.

Los homicidios culposos tienen cinco posibles subcategorías: con arma de fuego, con arma blanca, en accidente de tránsito, otro elemento o no especificado.

Como se observa en las gráficas, en los primeros 3 meses del 2020 todos los homicidios culposos están en la subcategoría de accidente de tránsito. Y para el mismo periodo del 2021 de los cuatro casos reportados tres fueron accidentes de tránsito y solo uno está en la categoría de otro elemento.

“Aproximadamente en lo que fue el primer trimestre del 2021 el homicidio culposo se reflejó en accidentes de tránsito”, dijo el especialista de IGAVIM, pues 97.2% de las Carpetas de Investigación (CDI) iniciadas por homicidios culposos fueron por accidentes de tránsito.

Un estudio del IGAVIM que analizó las CDI de homicidios culposos el primer trimestre de 2021 comparándolo con 2020 encontró que en el municipio de Puebla se registró una disminución del 66% en este delito.

Y se consideró los datos a nivel municipal, pues la FGE explicó a Detector Puebla a través de su enlace de prensa que no se manejan esos datos a nivel de juntas auxiliares, y que quizás sean los municipios los que probablemente puedan tener esa información.

De modo que aunque el candidato en su video dice claramente “de acuerdo a estadísticas oficiales de la Fiscalía del Estado”, la FGE no maneja a ese nivel de desglose.

El candidato tampoco aclaró nunca a qué mes se refería al decir, “tan sólo en el último mes”, pero siguiendo con las estadísticas de la FGE, el último mes que se puede consultar es marzo de este año.

Detector Puebla comparó las cifras de homicidios culposos entre marzo (1 caso) y febrero (1 caso) y el resultado es un crecimiento cero. Entre febrero y enero (2) casos: decrecimiento del 50%.

También comparamos marzo del 2020 (tres casos) con marzo del 2021 (en el comparativo anual al mismo mes) y el resultado fue un decrecimiento del 67.9%. Febrero del 2020 (dos casos) con febrero del 2021 y el resultado es -50%. Y enero 2020 (siete casos) con enero del 2021.

En ningún comparativo se cumple el crecimiento del 600% que refirió el candidato.

Lado B es parte de la alianza Detector Puebla, junto con Serendipia, El Popular, Manatí y Poblanerías para combatir la desinformación en el proceso electoral de Puebla 2021. La alianza cuenta con la asesoría y el apoyo de verificado como parte de la alianza #ConVerdad.

--

POB/LFJ