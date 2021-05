Mónica Rodríguez Della Vecchia, candidata a diputada local por el distrito 9 de Puebla, por la coalición "Va por Puebla", propuso en un spot publicitario en sus redes sociales que, de llegar al Congreso, creará un fondo municipal para invertir en seguridad pública con dinero que provenga de impuestos y programas estatales como fotomultas, reemplacamiento y control vehicular.

Sin embargo, la propuesta resulta engañosa, ya que los diputados locales no pueden disponer libremente de recursos estatales, por las razones que se explican a continuación.

El presupuesto anual para el Gasto Público es elaborado por el Ejecutivo Estatal, con base en el Plan Estatal de Desarrollo; es decir, el Gobierno del Estado es quien decide el destino de lo recaudado, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Público.

Este presupuesto elaborado por el Ejecutivo Estatal se envía al Congreso local para su discusión y aprobación; una vez avalado, se expedirá la Ley de Egresos del Estado de Puebla.

Cuando el presupuesto llega al Congreso, el poder de negociación se centra entre la Secretaría de Planeación y Finanzas, dependencia encargada de dar estructura a cómo se dividirá el presupuesto, y los legisladores, quienes podrían hacerle llegar sus propuestas y ver su viabilidad.

Entonces, si el control del destino de los recursos está en manos del Ejecutivo estatal, ¿cuáles serían los escenarios que tendrían que suceder para que un diputado local pueda decidir en qué rubros se invierte el dinero?

En entrevista con Detector Puebla, Hervey Rivera, politólogo, explicó que sí es una facultad de los diputados locales la discusión y aprobación del presupuesto en lo general; sin embargo, en asuntos de carácter particular es complicado, pues existe un procedimiento que pasa por la Comisión de Presupuesto de la Cámara.

Opinó que la candidata Mónica Rodríguez podría realizar la propuesta ante el Congreso, pero para lograr que su propuesta prospere necesitaría tener el apoyo de la mayoría en la Comisión de Presupuesto y Crédito Público y posteriormente del Pleno.

El experto aseguró que la viabilidad de la propuesta es baja ya que es una “salida fácil” el hecho de proponer algo así por la posibilidad de que pueda lograrse. Además de que el presupuesto –que no es infinito– se negocia con todas las entidades que reciben recursos del estado.

Decir 'voy a quitar de aquí y poner a acá', es como adelantarse mucho. Primero, si tienen o no mayoría; después, ¿qué tanta influencia tendrán en esa negociación y en esa comisión? Porque, ¿qué pasa si no obtienen los resultados en las elecciones como tenían planeado? [...] Esto es un asunto político, no hay que olvidarlo y al final ahí se vota por mayoría”