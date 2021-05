Kenya Mirelle Castillo Cruz, una mujer de 27 años de edad originaria de Puebla, denunció a través de Instagram agresión física en su contra por parte de su ex pareja, Dante Moreno, que le provocó una amenaza de aborto y múltiples lesiones; además fue amenazada antes y después de hacer público el caso.

De acuerdo a la joven, el pasado 6 de mayo en la madrugada llegó su ex pareja a la casa en la que vivían juntos, permaneció tomando bebidas alcohólicas con unos amigos, quienes posteriormente se retiraron y el continuó en soledad.

Posteriormente, ingresó a la habitación donde dormía Kenya y la comenzó a jalar, la tiró al piso y la golpeó, según lo narra.

“ Él me jala hacia el piso, avienta mi teléfono y lo rompe, me empieza a pegar, me da de patadas. Él como que se voltea y salgo corriendo al baño, me encierro, él intenta entrar y yo no salía. Él me gritaba ‘¡sal!’”, dijo.

Pudo resguardarse en el baño y posteriormente caminar a la Secretaría de la Defensa Nacional, que se encuentra cerca de su domicilio, allí pidió ayuda y la llevaron a la casa de sus papás. Al día siguiente fue a revisión médica y fue diagnosticada con amenaza de aborto, hematomas internos alrededor del útero, despedimiento de placenta en un 10%, esguince en el cuello, hematomas en la cara, y una desviación en el tabique nasal.

Kenya formalizó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por lesiones e intento de homicidio, sin embargo decidió hacer público su caso ante la gravedad del asunto y las amenazas, y para buscar evitar que “le dieran carpetazo”, puesto que las autoridades le dijeron que volviera al hogar donde vivía con su agresor, aunque no lo hizo.

“ No me gustaría que este caso quede sin justicia. Pido ayuda a las autoridades correspondientes, pido ayuda del gobernador de Puebla y del gobernador de Tlaxcala, ya que yo soy ciudadana de Puebla y el es de Tlaxcala”, comentó.

Cuando la víctima buscó regresar al domicilio por sus pertenencias, sin embargo la familia de Dante Moreno llegó y le dijeron que estaba metiéndose en propiedad privada, asimismo dijo haber recibido “amenazas por todas partes”.

Por ello, Kenya dice temer por su integridad, la del bebé que espera y la de su familia, debido a que su ex pareja le ha dicho que tiene el poder de hacer cualquier cosa en su contra.

Al respecto, usuarios en redes sociales y colectivos feministas se han unido para exigir a las autoridades justicia para la joven.

Para denunciar violencia en el hogar en Puebla, pueden asistir y/o comunicarse a: 1Número nacional de emergencias Teléfono: 911 2Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género de la Fiscalía General del Estado de Puebla Teléfono: 2-32-66-77

Dirección: Calle 10 Oriente #414, Col. Centro. Puebla, Pue. 3Sistema Estatal DIF Teléfono: 222 224 2168 Ext. 218

Dirección: Calle Cinco de Mayo #1606, Col. Centro. Puebla, Pue. En cualquiera de las tres instancias, la denuncia y el proceso es de forma gratuita.

