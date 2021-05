Este domingo se informó del primer caso detectado y confirmado en México de la variante proveniente de India de la COVID 19, al identificarse un caso en San Luis Potosí.

La variante de la India es conocida como B1-617, y de acuerdo con científicos, presenta una doble mutación con respecto al virus inicial del SARS COV 2.

Más de 25 países han reportado oficialmente al menos un caso de esta variante, presentándose varios casos en Estados Unidos, Reino Unido y Austria.

Tan solo en los primeros tres días de mayo, en India se han registrado más de 1.1 millones de nuevos casos positivos por coronavirus, generando una sobrepoblación en hospitales de personas contagiadas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante las últimas dos semanas de abril más de la mitad de casos a nivel mundial se presentaron en India y Brasil.

La cepa de origen indio ha demostrado una mayor propagación e índice de contagio a las demás variantes.

Esta nueva cepa de coronavirus se detectó por primera vez en octubre del 2020, aunque fue en marzo de 2021 cuando la cantidad de casos detectados fue en aumento exponencialmente.

Según la OMS, la cepa india, aún no ha demostrado ser más transmisible ni incrementar la virulencia del SARS-CoV-2.

"What is happening in #India🇮🇳 and #Brazil🇧🇷 could happen elsewhere unless we all take these public health precautions that WHO has been calling for since the beginning of the #COVID19 pandemic.

Vaccines are part of the answer, but they are not the only answer."-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 3, 2021