El automovilismo no es el deporte con mayor éxito y popularidad en México, pues los altos costos para participar y la larga trayectoria que debes tener para participar en las categorías con mayor reconocimiento.

Sin embargo, actualmente hay cuatro pilotos que a nivel mundial están representando a México en categorías de automovilismo y aquí repasamos la trayectoria que han tenido en el deporte motor.

Nacido en León, Guanajuato, Rafael es el único piloto mexicano que se encuentra en las categorías de soporte de la Fórmula 1.

En 2019 ganó la competencia de la académica de jóvenes pilotos Richard Mille, lo cual le permitió competir en la temporada 2020 de la Fórmula 4 francesa, misma que finalizó en la sexta posición.

Actualmente, Rafael corre para el equipo HWA Racelab en la Fórmula 3, siendo el único piloto hispanoamericano en participar en la temporada.

Este año Villagómez también compitió en la Fórmula 3 asiática y continúa participando en la Euro Fórmula Open.

Rafael Villagomez and @oliverrasoff finish in P19 and P20 after a solid race. Next chance tomorrow!#F3 #SpanishGP #HWA #hwaracelab pic.twitter.com/LROv8HaPCF

— HWA AG Official (@hwaag_official) May 8, 2021