Del 22 al 26 de junio, se peleará el último boleto clasificatorio de béisbol para los Juegos Olímpicos de Tokio, en el Estadio Hermanos Serdán.

El Preolímpico Final iba a ser, originalmente, en Taiwán e iban a participar el anfitrión, China, Australia, Venezuela, República Dominicana y Países Bajos.

Sin embargo, Taiwán y China se retiraron por el aumento de contagios en sus respectivos países, mientras que, al reubicar la sede a Puebla, Australia también lo hizo por la logística que implicaba llegar a México.

Por su parte, México ya está clasificado a los Juegos Olímpicos Tokio 2021, por el WBSC Premier 12 y se encuentra junto con Japón, Israel, Corea del Sur y Estados Unidos.

🇺🇸 USA joins 🇮🇱 Israel, 🇯🇵 Japan, 🇰🇷 Korea and 🇲🇽 Mexico as the fifth qualified nation for the #Tokyo2020 baseball competition pic.twitter.com/lLkHpar6iI

— WBSC ⚾🥎 (@WBSC) June 6, 2021