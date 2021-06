Adán Seth Calixto Guerra, el ciudadano que obtuvo más votos para la presidencia municipal de Ahuehuetitla, Puebla, sin ser candidato registrado, impugnará la decisión del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla que no reconoció su triunfo.

Ahuehuetitla lo eligió, el IEE le niega la constancia de mayoría

En las elecciones del pasado 6 de junio, el ciudadano consiguió la ventaja con 370 votos a su favor, cuando pobladores colocaron su nombre en la parte de “candidatos sin registrar” que viene al final de la boleta electoral. Incluso, otras 70 personas votaron por él, pero no se consideraron a su favor debido a faltas ortográficas.

En tanto, el IEE declaró este 14 de junio que no se le entregará la constancia de mayoría de votos, la cual confirma el triunfo, puesto que "no tiene una figura legal para que pueda asumir el cargo", y "la ley no reconoce el triunfo de candidaturas no registradas", por lo que reconocieron como presidenta municipal a Yazmín Castillo Onofre, candidata del Partido Pacto Social de Integración (PSI) que registró 344 votos.

Algo similar ocurrió en Sonora, donde Edgar Palomino Ayón consiguió la elección en Cucurpe, sin estar registrado, pero en ese caso sí se le entregó la constancia de mayoría, y también habrá impugnación, pero del Partido Acción Nacional (PAN).

En impugnación

El ciudadano convocó a protestas en el municipio de Ahuehuetitla para exigir la constancia de mayoría, cuando el conteo de votos lo favorecía, por lo que el Consejo Municipal hizo la solicitud al Consejo General del IEE para trasladar los paquetes electorales a la capital del estado y finalizar el computo, y el lunes 14 de junio se determinó que la candidata registrada y con más votos fue Yazmín Castillo.

Pero, Adán Calixto impugnó, puesto que obtuvo el triunfo legítimamente en la jornada electoral, y ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es el encargado de emitir una resolución para determinar quién queda en la presidencia municipal de Ahuehuetitla.

Al respecto, Hervey Rivera, politólogo, afirmó en entrevista para Poblanerías que "la propia Constitución Mexicana plantea que el ciudadano es libre de elegir mediante el voto a sus autoridades, aunque no contempla cuestiones técnicas -como las candidaturas no registradas- y para eso están las leyes".

En el caso del municipio poblano con 2 mil 207 habitantes, según cifras de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al menos 370 personas eligieron a Adán como presidente municipal.

" Leía que el agraviado decía que la Constitución lo faculta y lo defiende, y tiene toda la razón, sin embargo debe litigar en las instancias correspondientes y es allí donde debe o no ratificar su triunfo, que para mi, se lo ha ganado legítimamente... la gente votó por él, no es obra de la suerte o de la fortuna", menciona Hervey Rivera.

La clave ahora es que el ciudadano tenga una buena asesoría jurídica, específicamente de un abogado en derecho electoral, puesto que ya se trata de una cuestión técnica, según explica el politólogo.

