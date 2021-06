La tarde de este martes 1 de junio estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles se manifestaron frente a Casa Aguayo para solicitar el cumplimiento de compromisos que habían firmado con el gobierno en octubre de 2019.

Tras varias horas de manifestación, los estudiantes normalistas fueron retirados por miembros de la policía estatal de Puebla.

Durante las detenciones se observó uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiales

De acuerdo con Melitón Lozano, secretario de educación de Puebla, mientras se realizaban las manifestaciones en Casa Aguayo, la SEP mantenía una reunión con estudiantes normalistas de Teteles.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un posicionamiento a través de twitter reprobando las detenciones, pues limitan la democracia y los Derechos Humanos en el espacio público.

La mañana del 2 de junio, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, durante su conferencia de prensa matutina informó que 43 estudiantes fueron detenidos y fueron libertados alrededor de las 6:30 de la mañana del martes:

Finalmente, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia también informó sobre la liberación de los detenidos y mandó un mensaje para los estudiantes presentes en las manifestaciones:

"La recomendación es no a medidas coercitivas, como también el llamado a quienes protestan que lo hagan de forma pacífica, que no recurran a la violencia. No se puede enfrentar con violencia a una autoridad, no se logra nada, al contrario, se corren riesgos y se desprestigian los movimientos".