José Luis Meneses Hernández, un poblano de 44 años de edad que radica en Nueva York desde hace 21 años, necesita apoyo para regresar a Puebla, puesto a que se encuentra en un estado de salud critico debido a secuelas del COVID-19 y no tiene familia en Estados Unidos que le pueda ayudar.

Durante marzo de 2020 fue ingresado a un hospital en Brooklyn, Nueva York, debido a dificultades respiratorias por COVID-19, incluso necesitó respiración asistida y estuvo en coma durante dos meses.

Sin embargo, las secuelas fueron graves, debido a que sufrió dos infartos durante julio del mismo año, mientras que los médicos pidieron autorización para desconectarlo, pero sus familiares lo rechazaron.

Posteriormente, fue trasladado a un centro de rehabilitación, donde permanece hasta este junio de 2021, aunque presenta daños en la vista, perdió la movilidad, tiene pérdida de memoria, ansiedad y otras complicaciones.

Te puede interesar: Solicita así apoyo para trabajadores indocumentados en Nueva York

Al respecto, Mariel Trujillo, sobrina de José Luis, comentó que su familia vive momentos difíciles puesto a que todos se encuentran en la capital de Puebla, mientras que él permanece hospitalizado en Estados Unidos, sin familiares que puedan asistirle, por lo que buscan su regreso a territorio poblano, con el fin de apoyarlo y continuar con su recuperación y atención médica.

“ Él ya no quiere estar allí, porque básicamente está solo, no le dan sus terapias. La intención de nosotros como familia es traerlo a México y aquí que le den sus terapias, porque allá, nosotros no le podemos ayudar, no lo podemos ir a ver. Entonces estamos tratando de recaudar fondos” , mencionó.

¿Cómo ayudar a José Luis?

La familia del poblano se encuentra recolectando fondos para poder pagar el traslado de él hacia Puebla, así como tener el suficiente dinero para pagar su tratamiento médico, que incluye la rehabilitación.

Por tal motivo realizan una campaña en GoFundMe, una plataforma en la que las personas pueden donar dinero para diversas causas, en este caso el regreso de José Luis con su familia.

Desde el 24 de mayo de 2021 ha recolectado 3 mil 288 dólares, sin embargo tienen como meta llegar al menos a los 5 mil dólares.

Para apoyarles, solo es necesario seguir los siguientes pasos:

Ingresar a: https://gofund.me/cc338657 Presionar el botón “donar ahora” Indicar el monto que se desea donar Colocar los datos de la tarjeta de crédito o débito desde la que se dará el dinero Presionar el botón “donar ahora” ¡y listo!

Esta plataforma cuenta con garantía para que los fondos realmente se utilicen con causas sociales, sin fines de lucro, por lo que de mostrar que algo no está bien los donantes podrán tener un reembolso.

¿Quién es José Luis?

José Luis dejó Puebla para irse a Nueva York, con situación de indocumentado, como muchos otros poblanos, hace 21 años, y durante todo ese tiempo trabajó en el sector restaurantero, hasta llegar a ser gerente general, sin embargo tras su situación le ha sido imposible regresar.

Se casó con una mujer, con quien tuvo dos hijas, que actualmente tienen 12 y 14 años, sin embargo, se separaron hace cinco años y ellas se fueron a vivir a otro estado, aunque José Luis continuamente las visitaba.

__

POB/KPM