La oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) informó que durante mayo se detuvieron 180 mil 34 personas en la frontera entre México y Estados Unidos.

Esta cifra continúa en aumento mes desde abril de 2020 cuando únicamente se detuvieron 17 mil migrantes en la frontera.

De acuerdo con los datos publicados por CBP, el 40 por ciento de los detenidos durante el mes de mayo son ciudadanos mexicanos y el resto centroamericanos.

La CBP contabiliza el número de detenciones de acuerdo al año fiscal (de octubre a septiembre) y a falta de 4 meses del año fiscal 2021, está por convertirse en uno de los años con mayor cantidad de detenidos en la frontera sur de Estados Unidos.

Aún faltando 4 meses para terminar el año fiscal, 2021 ya superó las cifras de detenidos anuales desde 2007 y se perfila para ser uno de los que tengan mayor cantidad de detenciones desde que se tienen registros.

Asimismo, el reporte indica que durante mayo fueron detenidos 14 mil 158 menores de edad quienes viajaban sin la compañía de un adulto, acumulando 80 mil en el año, una cifra que se encuentra en su máximo histórico.

Sin embargo, únicamente el 18 por ciento de los detenidos son mexicanos, siendo la mayoría de detenidos menores centroamericanos.

En abril de este año, UNICEF alertó el incremento de menores de edad que llegaban a refugios en la frontera de México con Estados Unidos al ser detenidos por las autoridades estadounidenses y estar en espera de ser deportados o admitidos al país.

Los menores provienen principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, pues el 76 por ciento de los menores detenidos son originarios de dichos países.

El año 2000, tiene la cifra de mayor cantidad de migrantes detenidos en un año fiscal en Estados Unidos, pues un total de un millón 643 mil 679 personas fueron detenidas en la frontera con México.

