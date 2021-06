La familia que perdió su casa a consecuencia del socavón que se formó en terrenos de Santa María Zacatepec, denunció una estafa por parte de una persona que se hizo pasar por funcionaria pública.

Los afectados narraron que una persona que se identificó como “Marisol Hernández” pidió a la familia depósitos por 3 mil 900 pesos a cambio de recibir 45 mil, de acuerdo con lo publicado en el portal MTP Noticias.

En la entrevista, la familia cuenta que en la primera llamada, la mujer les hizo creer que les donarían 35 mil pesos y les solicitó algunos documentos como credencial de elector, comprobante de domicilio y factura de teléfono móvil. Al no contar con este último, la estafadora pidió un depósito de mil 900 pesos, con el pretexto de que así podrían retirar el dinero.

La familia realizó el depósito y al entregar el folio, la mujer solicitó un nuevo depósito, ahora por dos mil pesos y les aseguró que con eso, Banco Azteca les daría otros diez mil pesos.

Luego de recibir esas cantidades, los estafadores pidieron a la familia acudir a una sucursal de Banco Azteca porque ya tendrían su dinero. Sin embargo, al revisar su estado de cuenta, el dinero no estaba.

Me duele mucho porque al ver que mi patrimonio se está cayendo, en verdad, me duele mucho, pero ahora sí, que rastreen a la persona que no está estafando”.