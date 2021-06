Un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Culiacán dictaminó como culpable a Juan Francisco Picos 'El Quillo' por el asesinato del periodista Javier Valdez en 2018.

La sentencia será dictada en una audiencia en los próximos días y puede alcanzar hasta 50 años en prisión.

La madre de Javier Valdez declaró en conferencia de prensa que aún no se ha cumplido la justicia en el asesinato de su hijo, pues hace falta sentenciar al autor intelectual del asesinato:

“Quedó muy claro para el juez que este individuo asesinó a Javier por órdenes de Dámaso López Serrano, el Minilic, no queda la menor duda de que a Javier lo asesinaron por órdenes de este sujeto, por coraje, por odio porque no les gustó la publicación en la que Javier señaló al Minilic como pistolero de utilería, como alguien que no tenía los tamaños de su papá”.